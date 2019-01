Come uscire da iCloud

5 idee su Come trascorrere il Capodanno col tuo partner - se non vuoi uscire di casa : Il Capodanno è considerato da molti come la notte più pazza dell’anno, in cui esagerare, recuperando ciò che non si è riusciti a fare durante l’anno. Serate danzanti, veglioni, bagni di mezzanotte e alcool che scorre a litri. Per qualcuno è davvero la nottata della totale libertà, per altri, invece, è un campanello di allarme, soprattutto per le coppie che, in preda ad isterismi di gelosia, temono che qualcuno, dopo un cocktail in ...