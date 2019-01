huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Bce dispone commissariamento di Banca Carige, titolo sospeso in Borsa - giorgio_gcwitko : RT @HuffPostItalia: Bce dispone commissariamento di Banca Carige, titolo sospeso in Borsa - alportog : RT @HuffPostItalia: Bce dispone commissariamento di Banca Carige, titolo sospeso in Borsa - HuffPostItalia : Bce dispone commissariamento di Banca Carige, titolo sospeso in Borsa -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) La Bce ha disposto ildialla luce delle recenti vicende dell'istituto genovese con lo stop dell'Assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro - determinante l'astensionismo del principale azionista, la famiglia Malacalza - e della situazione di ingovernabilità in cui versa lache da questa mattina è anche senza Consiglio di amministrazione.Lasottolinea come sia "garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Il cda diè infatti decaduto in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l'a.d. Fabio Innocenzi. L'amministrazione straordinaria sarà affidata a una triade di commissari composta da Modiano, Innocenzi e Lener. Nominato inoltre un comitato di sorveglianza composto anch'esso da tre ...