Anthem | EA conferma le date delle demo e ne svela i dettagli

BioWare conferma : nessun season pass per Anthem : In un'epoca in cui i season pass e i DLC a pagamento sono diventati la norma per godersi i contenuti post-lancio di un titolo, lo sviluppatore dietro Anthem afferma: "comprerete solamente il gioco". BioWare aveva già dichiarato in passato che non ci sarebbe stato alcun season pass e ora, a quanto pare, EA e BioWare vogliono rispettare tale impegno.Come segnala Gamerant, Anthem è ora in Alpha e il gioco uscirà il 22 febbraio 2019, quindi i piani ...