Massimo Moratti si racconta | ' Il 5 Maggio credevano che la Lazio si sarebbe arresa'

(Di martedì 1 gennaio 2019) Dopo Piero Ausilio, Gianluca Di Marzio continua la serie di interviste ai personaggi del calcio nerazzurro. Questa volta è toccato ail “presidentissimo” dell'Inter del triplete. L'imprenditore che, dalla metà degli anni novanta alla prima decade del Duemila, ha rappresentato per tutti i tifosi nerazzurri la passione e l'amore per quei colori e per tutto il mondo del calcio un esempio di stile e signorilità.definisce la decisione di rilevare l'Inter come “Un enorme stupidaggine” dal punto di vista strettamente imprenditoriale. Del resto è noto come spesso abbia attinto dal suo patrimonio personale per ripianare il bilancio del club. Ha segnato l'epoca romantica dei presidenti-tifosi (come Silvio Berlusconi per il Milan o Franco Sensi per la Roma) che nel calcio attuale, nel quale le società sono gestite come aziende, nonro sopravvissuti....Continua a ...