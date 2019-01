Amadeus stravince con L’anno che verrà | i complimenti del Direttore di Rai1

lanostratv

(Di martedì 1 gennaio 2019) L’anno chefa il pieno d’ascolti. Teresa De Santis si complimenta per lo show Ha stravinto anche con questa edizione de L’anno che: il grande spettacolo dell’ultimo dell’anno di, trasmesso ieri sera in diretta da Matera, ha infatti trainato fino allo scoccare della mezzanotte più di 5 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share superiore al 35%. Dati importanti per lo show di fine anno della prima rete, che ancora una volta si è confermato lo spettacolo della serata di San Silvestro più visto in tv. Nello specifico, a seguire L’anno chediieri sera sono stati 5 milioni 552 mila telespettatori con il 35,1% di share nella prima parte e 3 milioni 54 mila telespettatori con quasi il 33% di share nella seconda. Un vero e proprio en plein, dunque, per il quarto Capodanno consecutivo cheha trasmesso ...