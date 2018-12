Vacanze all’estero con problemi Iliad Italia per la connessione dati? Cambio APN e altre

optimaitalia

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Tempo diall'estero durante le feste e purtroppo anche diriscontrati in vicini paesi europei come l'Austria, la Germania, la Francia, la Spagna. Così come capitato nel periodo estivo, ancora oggi non sono pochi coloro che, recandosi fuori dai nostri confini ,devono vedersela con l'impossibilità di navigare in internet con il proprio smartphone.Proprio qualche mese fa, avevamo già esaminato l'assistenza dedicata ai clientiquando riscontranoall'estero. Il recapito specifico da contattare è lo +393518995177: risponderanno gli operatori specializzati che esamineranno il caso singolo risolvendo, si spera, l'errore.Senza neanche chiamare l'assistenza dall'estero, icon lapotrebbero non essere tali, in quanto dipendenti solo dall'APN, che va reimpostato una volta varcati i nostri confini. ...