Mattarella richiama Paese a unità e ricorda centralità Parlamento

ilfogliettone

: Bene Mattarella che ci richiama al valore della comunità ,che difende la centralità del Parlamento ,il volontariato… - Antonio_Tajani : Bene Mattarella che ci richiama al valore della comunità ,che difende la centralità del Parlamento ,il volontariato… - RositaePino : RT @Antonio_Tajani: Bene Mattarella che ci richiama al valore della comunità ,che difende la centralità del Parlamento ,il volontariato e l… - TortorelliVinc : RT @RomanoBellissi1: Grazie al Presidente Mattarella per il discorso di fine anno simplice, fermo e comprensibile da tutti. Ci richiama ai… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Nelemerge il desiderio, "l'esigenza" di "riconoscersi come una comdi vita". C'è un evidente "bisogno di" che non può che rifiutare "l'astio, l'intolleranza, l'insulto". Partendo da questo, e considerando per esempio il tema sicurezza, del fenomeno migratorio così di attualità nell'agenda del governo giallo-verde, deve esserci la ricerca dei "valori positivi della convivenza". Senza dimenticare che il nostro"è ricco di solidarietà", è una comche "ricuce e che dà fiducia".Ma perché tutto questo trovi una sua applicazione l'Italia deve rispettare le norme che si è data: il- "compresso nella discussione sulla manovra", cosa che tante polemiche ha sollevato in questi giorni - deve essere un "luogo di confronto" e di "attenta verifica" dei contenuti dei provvedimenti che vengono portati al suo esame. Il presidente della Repubblica Sergio ...