Etna | terremoto Catania | 2 scosse magnitudo 2 4 nella notte

Etna - scossa di terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 - : Il sisma è stato registrato alle 19:30 ed è stato avvertito pure a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Non si registrano danni a cose o a persone. Intanto aumenta il numero ...

Sicilia - Etna ancora in eruzione : una nuova scossa di terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull' Etna : alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Etna - scossa di terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 : Etna , scossa di terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 Il sisma è stato registrato alle 19:30 ed è stato avvertito pure a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Non si registrano danni a cose o a persone. Intanto aumenta il numero degli sfollati per il terremoto del giorno di Santo ...

Etna in eruzione - nuova scossa di terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...