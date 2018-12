Bayern | Lewandowski svela il suo futuro

calcioweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) "Posso immaginare di finire la mia carriera al, un trasferimento non mi passa per la testa", sono le parole di Robertche chiude all'ipotesi di un suo trasferimento in altri campionati, parole importanti a "Sport Bild". "Per me è chiaramente una possibilità finire la mia carriera al, è una cosa facilmente immaginabile. Un trasferimento non mi passa per la testa, alcune cose sono state sollevate la scorsa estate, ma tutto è stato lasciato alle spalle. Sono da molto tempo qui e ormai posso assolutamente identificarmi con il. Dopo tutte le voci e tutti i problemi che ci sono stati posso dire di avere il cuore al 100% per il".