Tria | Non mi dimetto | sono il vincitore morale

Manovra - Tria : "Non mi dimetto.Se sono vincitore morale devo restare" : Roma, 30 dic., askanews, - Giovanni Tria, ministro dell'Economia, esclude categoricamente le sue dimissioni. In una conversazione con il giornalista di Repubblica Tommaso Ciriaco afferma. "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che ...

'Non mi dimetto. Se sono il vincitore morale devo restare' - Tria - : Roma, 30 dic., askanews, - Giovanni Tria, ministro dell'Economia, esclude categoricamente le sue dimissioni. In una conversazione con il giornalista di Repubblica Tommaso Ciriaco afferma. 'Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che ...

Governo - voci di rimpasto : Toninelli rischia la poltrona | Tria : non mi dimetto : Secondo il "gossip" di palazzo il ministero dei Trasporti potrebbe passare a Riccardo Fraccaro. In "pericolo" anche Elisabetta Trenta e Barbara Lezzi. Intanto Giovanni Tria congela la situazione: "Non mi dimetterò"

Tria : 'Non mi dimetterò'. E il rimpasto è congelato : E Di Maio sposterebbe inoltre molto volentieri la viceministra Laura Castelli, dall'Economia a un altro dicastero di seconda fascia. Ma, come afferma un esponente pentastellato, 'se facciamo un ...

Governo - Tria : "Io non mi dimetto" : 9.36 "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto". Così il ministro dell'Economia, Tria,a colloquio con Repubblica. "Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". "Se avessi voluto dimettermi, se ...

Governo - Tria : "Io non mi dimetto" : 9.36 Governo, Tria: "Io non mi dimetto" "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto". Così il ministro dell'Economia, Tria,a colloquio con Repubblica. "Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". "Se avessi voluto dimettermi, se ...

Governo - Tria : "Io non mi dimetto" : 9.36 "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto". Così il ministro dell'Economia, Tria,a colloquio con Repubblica. "Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". "Se avessi voluto dimettermi, se avessi voluto lasciare tutto, l'avrei fatto la sera in cui hanno annunciato il deficit al 2,4%. Lì sì che c'era un motivo",afferma Tria: "Se è vero che sono il ...

Tria : con Ue miglior accordo possibile - spesa ridotta ma non gli investimenti | "Reddito da aprile" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile"

Manovra - Tria : 'Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti - il reddito di cittadinanza arriverà da aprile' : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno ...

Tria : con Ue miglior accordo possibile - spesa ridotta ma non gli investimenti" | "Reddito da aprile" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | "Ridotta la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | "Ridotta la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"