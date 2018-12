Sci | City event di Oslo | Irene Curtoni unica azzurra

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Irene Curtoni sarà in gara nel City Event di Oslo : Il 2018 sta per chiudere i battenti ed è già tempo di pensare a quel che sarà. Lo sci alpino non si concede pause ed ecco che il 1° gennaio c’è un appuntamento da non perdere. Sulla famosa collina di Holmenkollen, alla periferia di Oslo, andrà in scena il City Event che di fatto sarà il 1° appuntamento del 2019 della Coppa del Mondo. Il tracciato di gara sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...

Bono e Scimemi fratelli magici - Inarrestabili Modena City Ramblers : ...4 Alle 20.45 di oggi r alle 15.30 e 20.45 di domani Biglietti su ticketone.it Info 011/5623800 e torinospettacoli.it Per il frequentatissimo cartellone 'Fiore all'occhiello' di Torino Spettacoli, ...

Un affaScinante tuffo nel passato lungo 27 anni con la versione NES mai pubblicata di SimCity : Guardare nel passato del nostro medium preferito è sempre estremamente interessante, soprattutto quando si riportano alla luce dei cimeli e dei progetti spariti nel nulla per anni o addirittura per decenni. In questo particolare caso andiamo indietro di ben 27 anni.Forse non tutti lo sapranno ma l'iconico SimCity sarebbe dovuto uscire anche su NES e non solo sul SuperNintendo. Questo porting era effettivamente in sviluppo dato che le versioni ...

Inghilterra - City e Chelsea Scivolano in casa - il Liverpool va in fuga : LONDRA - Manchester City e Chelsea finiscono al tappeto e, in attesa del Tottenham, sorride solo il Liverpool in vetta alla classifica della Premier League. Dopo la vittoria di ieri per 2-0 sul campo ...

Salto con gli Sci - miglior risultato in carriera per Francesco Cecon a Park City : l’azzurro batte anche il fratello : Gran prova di Francesco Cecon sull’HS100 di Park City, il 17enne chiude quinto e “batte” anche il fratello maggiore Federico Grandi segnali da Francesco Cecon dal trampolino normale di Park City. Il 17enne azzurro centra il suo miglior risultato in carriera nella FIS Cup chiudendo al quinto posto con il punteggio complessivo di 225.6, grazie a un gran Salto nella seconda serie che gli ha fruttato 123 punti. L’atleta ...

Trapani - oggi il Primo City Forum su rigenerazione urbana e creScita sostenibile : Il Primo City Forum si terrà oggi mercoledì 19 dicembre presso la ex sala conferenze del comune di Trapani a Palazzo D'Alì con inizio alle ore 15:15. La pianificazione urbanistica di Trapani dovrà ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis traScina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Premier - il Liverpool vince e resta in Scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preoccupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...

Risultati Premier League : City inarrestabile - West Ham in creScita [FOTO] : 1/26 AFP/LaPresse ...

David Villa non molla : “laScio i New York City ma non mi ritiro” : David Villa ha rivelato di non voler lasciare il calcio, nonostante l’addio ai New York City annunciato in data odierna “Sento di aver concluso una tappa della mia carriera, qui ho già dato tutto quello che potevo. Il futuro? Continuerò a giocare, almeno un altro anno, di sicuro fino a quando mi potrò esprimere a buoni livelli“. David Villa ha annunciato attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale dei New York City il ...

Continua la protesta di Greenpeace contro l’olio di palma “sporco” : rilaSciati gli attivisti detenuti sulla Stolt Tenacity : Questa mattina, spiega una nota, 30 volontari di Greenpeace “hanno simulato la distruzione di una foresta davanti alla sede inglese della multinazionale Mondelez, nota per i biscotti Oreo, che si rifornisce da Wilmar, il più grande commerciante al mondo di olio di palma. Gli attivisti hanno appeso uno striscione con la scritta “Oreo, stop olio di palma che distrugge le foreste”. La richiesta, già avanzata più volte dall’associazione ...