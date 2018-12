Regime forfettario e flat tax al 20% incentivano le entrate in nero

Flat tax : la Manovra 2019 amplia ancora il Regime forfettario : La Manovra economica del Governo M5S - Lega, come sappiamo, ha ricevuto il primo via libera. Quello da parte della Camera dei Deputati. A meno di un totale stravolgimento da parte dell'aula di Palazzo Madama, in seconda lettura, la Legge di Bilancio 2019 amplia ulteriormente la platea di beneficiari del regime forfettario. Nello stesso tempo, però, diverse Piccole e Medie Imprese hanno sollevato una problematica di non poco conto. Infatti, come ...