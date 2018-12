Il Milan torna a vincere

Milan - Higuain torna al gol dopo 866' : "Tutto merito di Gattuso" : Se l'è levata di dosso. No, non la maglia rossonera: il mercato non c'entra e forse nella sosta le voci insistenti si spegneranno, con buona pace del Chelsea e soprattutto di Sarri. Gonzalo Higuain si ...

Milan - Higuain torna al gol e ringrazia… Gattuso : dopo l’abbraccio - le belle parole per il tecnico : Gonzalo Higuain ha fatto sorridere il Milan e Gattuso con la rete del 2-1 contro la Spal nella serata di San Siro “Gattuso mi ha sempre appoggiato, dandomi affetto, stima e un rapporto diretto: è merito suo questo gol. La prossima ora è la Supercoppa, è il primo titolo della stagione e speriamo di vincerlo“. Sono le parole del Pipita Higuain a caldo dopo la vittoria del Milan sulla Spal, rilasciate a Dazn. Il calciatore ...

Il Milan torna alla vittoria : Spal ko 2-1 con Castillejo-Higuain : Il Milan di Gennaro Gattuso soffre ma riparte contro la Spal di Leonardo Semplici e chiude questo travagliato 2018 con una vittoria che dà speranze per il futuro. I rossoneri hanno avuto la meglio per ...

Il Milan scaccia i fantasmi ma quanta fatica contro la Spal : Higuain torna protagonista e salva la panchina di Gattuso [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

Milan - torna di moda un bianconero - : Il Milan non molla la presa su Antonin Barak. Dopo i tentativi fatti in estate, Leonardo sembra disposto a riaprire la trattativa con l'Udinese per il centrocampista , classe '94, di nazionalità ceca. ...

Frosinone-Milan - probabili formazioni : tornano Kessie e Bakayoko : FROSINONE MILAN probabili formazioni – Il match di Santo Stefano per Rino Gattuso potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia dopo il fallimento in Europa League e il brutto ko interno con la Fiorentina, ultima delusione di una serie di risultati poco brillanti. Nel Frosinone dopo una prima prova opaca, Baroni potrebbe rivedere la formazione schierata contro l’Udinese […] L'articolo Frosinone-Milan, probabili formazioni: ...

Fair Play Finanziario - il Milan torna al Tas : ... CFCB,, esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". La Uefa si era pronunciata sul triennio 2014-17 del Milan decidendo per ...

Milan - torna un altro ex : 'Ho raggiunto l'accordo con Leo e Maldini' : Florin Raducioiu , ex giocatore del Milan , torna in rossonero. Queste le sue parole a Telekom Sport : 'Ho incontrato Maldini e Leonardo ed abbiamo un raggiunto un accordo con loro. Non è perfettamente quello che volevo ma va bene perché mi stanno dando la possibilità di lavorare in un club ...

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Milan - Gattuso torna in discussione : decisive gare con Frosinone e Spal : MilanO - In nove giorni il Milan ha perso l'Europa League e il 4° posto. Colpa della rovinosa sconfitta di Atene e di un filotto altrettanto negativo in campionato: due pareggi per 0-0 con Torino e ...

Chievo-Inter 1-1 : Perisic torna al gol ma Pellissier pareggia Milan-Fiorentina 0-1 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan - Scaroni : "Dobbiamo tornare in Champions". E Cutrone fa mea culpa : Cambiano i presidenti, cambiano le proprietà, ma resta sempre la Champions League l'obiettivo di casa Milan. "Abbiamo bisogno di tornarci": parole dell'attuale presidente Paolo Scaroni, che ne ha ...

Previsioni meteo : neve a Milano e piogge al Centro-Sud - venerdì torna il sole : Freddo e neve stanno per colpire la Lombardia. Ma non solo. Tra mercoledi 19 e giovedi 20 la situazione meteorologica peggiorerà anche nel resto del Nord Italia ed in gran parte del Centro-Sud, prima di subire un lieve miglioramento nella giornata di venerdi 21 Dicembre, con il ritorno del sole e del sereno. Fiocchi di neve imbiancano il capoluogo lombardo Criticità ordinaria di allerta, ovvero 'due su quattro': è questo il livello di attenzione ...

Calciomercato : Beppe Riso torna a Casa Milan : Era uno dei procuratori più vicini a Galliani, dopo un periodo in Purgatorio è tornato a lavorare con i rossoneri grazie a...