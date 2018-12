Diritti umani | le 10 migliori buone notizie del 2018 di cui non parla quasi nessuno

Coord.Naz.le Diritti umani su accordo mobilità docenti - ATA ed educativo : Ci rivolgiamo in maniera particolare a quei parlamentari, che, spesso appartenenti al mondo della scuola, avevano durante la campagna elettorale incontrato tanti insegnanti e ne avevano condiviso ...

Alla Sapienza c’è una cattedra offerta dal re del Bahrain. Che in patria viola i Diritti umani : All’università di Roma “Sapienza” c’è una cattedra dal titolo particolare: si chiama “Re Hamad per il dialogo inter-religioso e la coesistenza pacifica”. Il titolare è il professor Alessandro Saggioro. La cattedra, inaugurata il 5 novembre, “è stata concepita” – si legge nei documenti ufficiali – “per la formazione e il coinvolgimento dei giovani di ogni parte del mondo al fine di contribuire a combattere ...

Regeni - scontro tra Parlamento egiziano e Ue sui Diritti umani. Castaldo (M5s) : “Sono in difetto - collaborino per verità” : scontro tra il Parlamento egiziano e quello dell’Unione europea sul caso di Giulio Regeni. La risoluzione adottata giovedì 20 dicembre dall’assemblea di Bruxelles ha provocato la reazione del Cairo che, in una nota, ha attaccato parlando di “interferenze negli affari interni del Paese” e di un giudizio “parziale”. A loro ha replicato il vicepresidente Ue, nonché esponente M5s, Fabio Massimo Castaldo: “Da ...

Straburgo approva la Relazione sui Diritti umani - bocciando l'emendamento Mikolášik anti-gpa. E già si stila la lista di chi «non votare più»... : Il 12 dicembre il Parlamento europeo ha approvato in plenaria a Strasburgo la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e...

Manuela D'Avila a Napoli : "Bolsonaro va fermato - è in pericolo la difesa dei Diritti umani" : Agenzia Vista, Napoli, 14 dicembre 2018 Manuela D'Avila: ' Bolsonaro va fermato, è in pericolo la difesa dei diritti umani' 'Bolsonaro va fermato, è in pericolo la difesa dei diritti umani'. Queste le ...

Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei Diritti umani : convegno sulla legalità : Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha promosso un’importante iniziativa scolastica a carattere Nazionale che si tenuta giorno 13 dicembre, dalle ore 09:15 in poi, nell’auditorium della scuola. Il titolo dato all’evento è stato: “Insieme per la legalità. Incontro con Giovanni Impastato”. La manifestazione, ideata e proposta dal Coordinamento e dall’organico di potenziamento di discipline giuridiche ed ...

Diritti umani - "bilancio deprimente"

Trump sanziona la Corea del Nord per violazioni dei Diritti umani : Steven Mnuchin , segretario Usa al Tesoro, ha presentato le recenti misure anti-Pyongyang come uno strumento inteso a rafforzare in tutto il mondo la "cultura dei diritti umani": "In concomitanza con ...

Fiaccolata per i 70 anni Dichiarazione Diritti Umani. Gino Strada : 'Carta straccia' : A ricordarlo lo stesso Gino Strada, che in una lettera, che a Genova è stata letta durante il presidio sotto la prefettura: "Nonostante l'umanità abbia fatto progressi nel campo della scienza, della ...

Diritti umani - quando la lotta è donna : ... e alle battaglie che loro stesse hanno portato avanti per rivendicare e difendere i loro Diritti contro azioni oppressive e sessiste in tutto il mondo da leader che promuovendo politiche misogine, ...

Da Amnesty un atto di accusa verso il governo italiano in tema Diritti umani : La Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo compie 70 anni e in Italia li stiamo festeggiando nel modo peggiore, se Amnesty International oggi pubblica un dossier che mette in luce tutti i pericolosi arretramenti del governo italiano in tema dei diritti.Un vero e proprio atto d'accusa, con parole pesanti come pietre, che certifica ciò che sosteniamo dal primo giorno di questa legislatura, fin dalla firma di quel patto di governo, ...

Global Compact - fuga da Marrakech. L'Italia sotto accusa sui Diritti umani : La sedia italiana è rimasta vuota. Desolatamente vuota. fuga da Marrakech e da un impegno condiviso da 164 Paesi. Tra questi, non c'è L'Italia. C'era la cancelliera tedesca Angela Merkel, e altri capi di Stato e di Governo che hanno detto sì all'adozione del Global Compact per un patto mondiale per la gestione "sicura, ordinata e regolare" dei flussi migratori. Di quel patto L'Italia non fa parte. "Noi non dobbiamo ...

Diritti umani - Mattarella : 'l'Italia continuerà a impegnarsi' : 'Con questo mandato ha precisato il Presidente della Repubblica assumiamo una grande responsabilità: la promozione dei Diritti umani nel mondo costituisce non solo un imperativo etico e morale ma è ...

A scuola di Diritti umani : Per i settant’anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, ragazze, ragazzi e insegnanti sono in prima fila in tutta Italia con decine di manifestazioni e di progetti. Leggi