Manovra, è di nuovo bagarre in Aula

: #Vauro #29dicembre Il nuovo che avanza... La mia nuova vignetta oggi in edicola con il @fattoquotidiano… - VauroSenesi : #Vauro #29dicembre Il nuovo che avanza... La mia nuova vignetta oggi in edicola con il @fattoquotidiano… - antoniopalmieri : Anno nuovo, governo nuovo. #governodelcambiamento #29dicembre #manovra #ManovraContro - eziomauro : Manovra, Di Maio e Salvini di nuovo contro i tecnici: “Numeri sbagliati, il pasticcio è loro” | Rep -

Ancorainalla Camera prima del voto sulla fiducia posta dal governo allaeconomica, voto atteso in serata. Il presidente Fico ha più volte ripreso le opposizioni. Durante le dichiarazioni di voto, proteste del Pd contro M5S. Flash-mob dei deputati di FI che hanno indossato 'gilet' azzurri con scritto 'Basta tasse', 'Giù le mani dalle pensioni' e 'Giù le mani dal no profit'. Fico ha chiesto ai commessi di intervenire e ha sospeso la seduta per 5 minuti,Sit-in di FI anche fuori dall'(Di sabato 29 dicembre 2018)