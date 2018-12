Tragica Littizzetto | non fa più ridere nemmeno con i libri

ilgiornale

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Niente di più tragico di un comico che non fa, soprattutto se si mette a scrivere, perché sulla carta non puoi mascherare la banalità con il modo di parlare o le espressioni facciali. Tipo Luciana. Non fa piùda tempo in televisione, ma sulla carta forse faper il suo strenuo tentativo di strappare una risata, ti viene quasi da provare tenerezza.L'ultimo suo libro appena uscito si intitola Ogni cosa è fulminata (Mondadori), dove l'argomento sono i problemi con le piccole cose quotidiane, che però genera solo freddure trite e ritrite. Luciana chiama il tecnico della lavastoviglie e insegna come riconoscere il tecnico bravo: "se quando si china si vede l'attaccatura delle chiappe che esce dal pantalone quello è indice del tecnico bravo". Dovrebbe far. Il tecnico cambia la scheda madre e Luciana si chiede "Ma la scheda padre non c'è?". Non ridete?Ma ...