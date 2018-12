Teramo | ritrovato in una scarpata il corpo di un 28enne scomparso nel 2014 | vicino

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il cadavere di un ragazzonelè statoieri nel teramano, non lontano dall’ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare. Lo scheletro è stato scoperto in unanelle campagne della frazione di Terrabianca di Tortoreto, seduto al posto di guida di una Nissan Micra. A bordo della stessa auto, che era nascosta tra un canneto, nell’agosto di quattro anni fa Daniele Taddei,di Sant’Omero, aveva fatto perdere le sue tracce. All’epoca l’ipotesi più accreditata fu quella del suicidio, ma ilnon venne maiA fare la scoperta un cacciatore che cercava di recuperare i suoi cani che stavano rincorrendo una volpe stanata poco prima. Gli animali non risalivano dal fosso così il cacciatore si è inoltrato distanziandosi molto dalla strada che da Tortoreto conduce alla provinciale Bonifica del Salinello. ...