Rogo struttura anziani, un ferito grave

Un degente all'Istituto Palazzolo a Milano è rimastomentenell' incendio divampato nell'edificio, che ospita unamedica perlungodegenti. Il reparto è stato interamente evacuato. 18 le persone coinvolte e trasportate in ospedale, una in codice rosso, una in codice giallo e 15 in codice verde. L'anziano piùè ricoverato all'ospedale Niguarda.(Di venerdì 28 dicembre 2018)