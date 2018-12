optimaitalia

: Nella scaletta di Vasco Rossi a Milano e Cagliari alcuni inediti: le parole del rocker in studio… - OptiMagazine : Nella scaletta di Vasco Rossi a Milano e Cagliari alcuni inediti: le parole del rocker in studio… - marty99_3 : RT @BTS_ITALIA: Non si sa ancora quanto duri la loro esibizione, quei 60 minuti si riferivano alla durata della pre-registrazione. Nella sc… - AlbertaBattist1 : RT @BTS_ITALIA: Non si sa ancora quanto duri la loro esibizione, quei 60 minuti si riferivano alla durata della pre-registrazione. Nella sc… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Raggiungono i social le prime indiscrezioni sulladei concerti diil pmo anno. Ilha anticipato ai fan di essere tornato in studio per le prove delNon Stop Live 2019 che toccherà due sole città:. Nel rispondere ad un commento di un fan su Instagram ha inoltre rivelato ciò che potrebbe essere interpretata come un'anticipazione sulle canzoni in.Nelle scorse ore, tra le storie di Instragram e con un post dallo studio di registrazione, il Blasco ha confermato ufficialmente di essere già al lavoro per il tour che il pmo anno lo porterà a calcare i palchi degli stadi. Innon mancheranno i successi storici del suo repertorio ma ci sarà spazio anche per le novità. Nuoviquindi sembrano essere destinati a far parte delladegli eventi in programma allo Stadio San Siro di ...