Milan | una soluzione tutta in casa? Nuova pista | chi arriva al posto di Gattuso

Milano - incendio in una struttura per anziani : una persona ferita gravemente : Un incendio è divampato poco prima delle 22 di giovedì sera in una struttura di lungodegenza per anziani a Milano: 18 le persone coinvolte, una delle quali ferita gravemente. Il fatto è avvenuto all’Istituto Palazzolo, dove tutto il reparto interessato dalle fiamme è stato evacuato. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118. L’anziano che ha subito le ustioni più gravi è stato trasportato in codice ...

Milano - rogo in una casa di riposo : 18 coinvolti - un codice rosso : Roma, 28 dic., askanews, - Un incendio si è verificato nella tarda serata di ieri a Milano nella casa di riposo per anziani dell'Istituto 'Palazzolo' gestito dalla Fondazione don Carlo Gnocchi. ...

Milano - incendio in una struttura per anziani : 18 feriti - uno è grave : Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, all'istituto Palazzolo, una struttura medica per anziani lungodegenti, a Milano. Un paziente sarebbe in gravi condizioni e tutto il...

Milano - incendio in una struttura per anziani : un ferito grave : Un incendio è divampato, nella tarda serata di giovedì, all'istituto Palazzolo, una struttura medica per anziani lungodegenti, a Milano . Un paziente sarebbe in gravi condizioni e tutto il reparto è ...

La disparità resterà per fortuna ancora per due secoli - Milano Post : ... con una eurodeputata che ha fatto condannare il premier ungherese; e con una campagna iperaggressiva maccartista e bigotta che ha investito con estrema violenza il mondo del cinema e la politica, ...

Scontri Inter-Napoli - il Questore di Milano : “ecco le pene per la curva nerazzurra” - in arrivo una batosta! : Inter-Napoli, in arrivo pesanti sanzioni per la curva nerazzurra dopo quanto accaduto ieri, il Questore di Milano annuncia provvedimenti Inter-Napoli è stata condizionata dagli Scontri fuori dal Meazza e dai cori razzisti contro Koulibaly, tanto che il Questore di Milano Marcello Cardona è stato costretto ad intervenire e pensa ad utilizzare le maniere forti per contrastare tali eventi. Parlando in conferenza stampa il Questore ha rivelato ...

Koulibaly dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli : «Fiero di essere francese - senegalese - napoletano - uomo». Sala : «Quei buu una vergogna - mi scuso a nome di Milano» : «Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano:...

La voce della metro rivela il suo volto e per i Milanesi è già una superstar : i geniali auguri di Natale di Atm : La voce di metro, tram e bus di Milano finalmente ha un volto. È quello di Lorena, a cui Atm, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha chiesto di inviare un simpatico messaggio d’auguri, condito da nomi di fermate e termini ricorrenti negli annunci, ai cittadini milanesi. Che sui social, nei vari commenti, hanno dimostrato di aver apprezzato l’iniziativa. Video Instagram/Atm L'articolo La voce ...

Milano - richiedente asilo prende a pugni una donna per rubarle la borsa : arrestato : Bruttissimo fatto di cronaca questa mattina in pieno centro a Milano, precisamente in Piazza della Repubblica, dove un cittadino straniero di origini gambiane ha letteralmente preso a pugni in faccia una donna di 32 anni, originaria del Kenya, che stava passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo lombardo. Sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri del Norm della stazione Duomo, che preso atto di quanto stava accadendo, ha ...

Milano - una preghiera interreligiosa per i clochard : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Milan - “l’ex ad Marco Fassone fece pedinare quattro cronisti per arginare una presunta fuga di notizie” : Avrebbe fatto pedinare quattro giornalisti per “arginare una presunta fuga di notizie e capire come i cronisti della carta stampata fossero in grado di fare i loro scoop”. La notizia – riportata da Il Sole 24Ore e da La Repubblica – vede protagonista l’ex ad del Milan Marco Fassone, attualmente in causa con la società rossonera per il suo licenziamento dell’estate scorsa. Come riferiscono i due quotidiani, la ...

Banksy : sventato il furto di una sua opera in un museo di Milano : Aveva sostituito l'originale con una copia e stava uscendo dal MuDeC con un'opera di Banksy. Fortunatamente uno degli addetti alla vigilanza se ne è accorto e ha dato l'allarme: l'uomo, un romeno incensurato di 28 anni, è stato bloccato dai carabinieri, denunciato a piede libero per tentato furto e il quadro salvato.Nel pomeriggio del 22 dicembre 2018, attorno alle 17.30 al museo delle Culture di Milano, l'uomo avrebbe sostituito ...

Milan - si infortuna pure Bertolacci. Gattuso senza centrocampisti con la Fiorentina : chi è costretto a provare : No, Gennaro Gattuso non è su Scherzi a parte . Il Milan contro la Fiorentina perde anche uno dei 2 centrocampisti rimasti, Andrea Bertolacci . L'ex Genoa, poco utilizzato quest'anno, ha accusato un'...

Milan - infortunio Bertolacci : la sfortuna perseguita Gattuso : Milan, infortunio Bertolacci: Gattuso davvero non fortunato dal punto di vista dei problemi fisici in questa annata disgraziata Milan, infortunio Bertolacci, proprio adesso che il centrocampista poteva tornare utile a Gattuso. Il tecnico rossonero, a causa delle squalifiche di Bakayoko e Kessiè ed agli infortuni di Biglia e Bonaventura, stava pensando di schierare l’ex Genoa in mediana assieme a Montolivo e Calhanoglu. Ciò però non ...