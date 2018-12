Inter-Napoli | pioggia di Daspo emessi dalla Questura di Milano

Inter-Napoli - domani gli Interrogatori. Salvini : "Non chiudere stadi" : Inter-Napoli, domani gli interrogatori. Salvini: "Non chiudere stadi" Tutti sotto i trent’anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un “ruolo marginale” nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a gennaio si terrà un vertice sulla sicurezza con le ...

Matteo Salvini dopo Inter-Napoli : "Sbagliato chiudere gli stadi - colpiti i tifosi perbene" : Il prefetto di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha disposto che "la prossima partita casalinga dell'Inter con tutto il pubblico (inclusa la curva, ndr) sarà a metà febbraio" avallando così quella che era stata la richiesta del questore della città lombarda dop

Razzimo Inter-Napoli - lo sfogo di Boateng : “Koulibaly sotto un treno! Ci odiano - serve segnale forte non spot e bandierine” : Il razzismo torna ad inquinare il mondo del calcio italiano. Lo sfogo di Kevin-Prince Boateng in merito ai fatti di Inter-Napoli è durissimo Inter-Napoli continua a far parlare di sè, purtroppo non per il calcio giocato. I tre punti e il risultato finale, lasciano spazio, tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, agli episodi di violenza, fisica e verbale. Con il 2019 ormai alle porte, il mondo del calcio italiano ...

Inter-Napoli - Saccone : "Una pagina nera". Salvini : "Certe gare mai più in notturna" : "Quello che è accaduto è una pagina nera per Milano, e abbiamo intrapreso un percorso per guardare avanti ed essere tranquilli nella sicurezza pubblica". Sono queste le parole del prefetto di Milano, ...

Salvini dopo Inter-Napoli : «Chiudere gli stadi è un errore». Gentiloni : «Ha omaggiato gli ultrà dieci giorni fa» : Il tema stadi lascia i confini dello sport per oltrepassare quello dell'ordine pubblico e quindi anche dalla politica. La decisione del giudice sportivo di chiudere San Sito per l'Inter per due giornate e di far disputare una terza partita senza curva Nord non convince affatto il ministro dell'Interno Matteo ...

Scontri Inter-Napoli - il premier Conte : “Serve un segnale forte e l’inasprimento delle pene” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha condannato gli Scontri avvenuti prima di Inter–Napoli e ha prospettato soluzioni dure per arginare le violenze dentro e fuori gli stadi: “Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione. Sono molto costernato a scoprire e non è la ...

Scontri e cori razzisti durante Inter-Napoli - Laura Boldrini : “Il campionato deve fermarsi” : "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i cori razzisti. Il campionato deve fermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppi razzisti e violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ...

Serie A al giro di boa : Juventus - Napoli e Inter tutte favorite su Sisal Matchpoint : La Serie A arriva al giro di boa con la fine del girone di andata e la Juventus si presenta all’ultimo match del 2018 contro la Sampdoria da imbattuta e Campione d’Inverno. Nello scorso turno i bianconeri sono stati fermati dall’Atalanta, capace di Interrompere una striscia di vittorie record, ben 8 consecutive. Gli uomini di Allegri però, nonostante il pareggio, hanno allungato di un punto in classifica sul Napoli caduto a San Siro contro ...

Inter-Napoli - Salvini : "Chiudere gli stadi è una risposta sbagliata" : "Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri, milioni di persone che hanno diritto a seguire la propria squadra e che non vanno confuse con pochi delinquenti che girano con il coltello in tasca è una risposta sbagliata", è questa l'opinione di Matteo Salvini che è intervenuto sulla polemica che è seguita ai disordini avvenuti prima della partita Inter Napoli. Una posizione, la sua, diversa da ...

Scontri Inter-Napoli - il premier Conte : 'Fermare il campionato? Serve segnale forte' : Sospendere , il campionato, ? Non sono dentro la logica del mondo dello sport, la mia sensibilità é che bisognerebbe dare un segnale forte, Giorgetti , sottosegretario allo sport, ndr, ha detto lo ...

Scontri Inter-Napoli - il blitz militare degli ultrà con martelli e roncole : Milano, follia prima di Inter-Napoli: l’agguato di un centinaio di teppisti. Armati di martelli e roncole, uno di loro muore travolto da un Suv