Egitto | bomba esplode al passaggio di un bus turistico | due morti

Paura in Egitto - bomba contro autobus di turisti vicino alle piramidi : ci sono morti e feriti [LIVE] : Un’esplosione è avvenuta oggi inEgitto in un autobus di turisti vicino alle piramidi. Ci sarebbero delle vittime, secondo quanto hanno riferito fonti di sicurezza egiziane. In un comunicato il ministero dell’Interno egiziano si parla di due morti e 12 feriti. L’ordigno artigianale era nascosto vicino a un muro ad al Marbutia, nella zona delle piramidi di Giza. E’ esploso al passaggio di un bus turistico con a bordo 14 ...