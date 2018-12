Antartide | ricercatrici ISPRA partite per spedizione | studieranno il ciclo del carbonio e

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Duedell’, Cecilia Silvestri e Flavia Saccomandi, che da anni si occupano di studi in ambiente remoto, sonoieri per lainsu invito dei partners Inglesi del British Antartic Survey (BAS), per l’esperienza maturata su specifiche tematiche del mare e a seguito delle relazioni internazionali consolidate negli anni attraverso diversi progetti. La missione è iniziata ieri, 27 dicembre e terminerà il 15 febbraio 2019.Perché inL’Oceano meridionale è una regione ecologicamente importante per il basso livello di pressione delle attività antropiche che determina quindi un basso impatto. Questa regione è considerata come “regione di riferimento”, cioè la nostra linea di base per tutti quei processi che coinvolgono lo scambio naturale di anidride carbonica tra l’atmosfera e l’acqua. Se si conosce il punto di partenza, cioè quello ...