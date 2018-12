Terremoto | Salvini e Di Maio a Catania | stop ai mutui per gli sfollati

Terremoto : Salvini - tutti i 400 sfollati avranno un tetto : "tutti e 400 gli sfollati hanno e avranno un tetto". Lo ha garantito il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa in prefettura a Catania. Salvini ha anche reso noto l'intenzione di "rendere pienamente responsabili i sindaci" per evitare le lungaggini burocratiche nella gestione dei fondi. "Darei loro pieni poteri, onori e oneri - ha spiegato - oggi ci sono troppi ...

Terremoto Catania/ Ultime notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto Etna - Salvini e Di Maio a Catania : I due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi a Catania, mentre il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è in contatto costante con la protezione civile e segue da vicino il ...

Terremoto Catania : oggi Di Maio e Salvini nelle zone colpite : I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono attesi oggi nei luoghi colpiti dal Terremoto nel Catanese che alle 03.19 di eri ha causato crolli e feriti. Di Maio sarà sul posto di mattina mentre Salvini è atteso nel pomeriggio. oggi il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riunirà la giunta a Catania per dichiarare lo stato di calamità. L'articolo Terremoto Catania: oggi Di Maio e Salvini nelle zone colpite sembra essere il primo ...

Salvini sui social con pane e Nutella poco dopo il Terremoto. E scoppia la polemica : «A Catania c'è un terremoto e tu ti spari i selfie con pane e Nutella? Povero mondo». E, ancora: «A Catania c'è stato un terremoto, a Pesaro il fratello di un collaboratore di giustizia è stato ...

Etna - Terremoto Catania : domani arriva Salvini - Musumeci incontra i Sindaci dei comuni colpiti : Sono una trentina gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco a seguito del terremoto che ha colpito la zona del Catanese. Le richieste di intervento ricevute dopo la scossa della notte, invece, sono circa 180. Gli interventi, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati effettuati nei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Aci Sant’Antonio e nella frazione acese di Santa Maria La Stella. Tre le Unita’ di ...

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il Terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Salvini ci ricasca : selfie sorridente con Nutella nel giorno del Terremoto a Catania : Nel giorno del terremoto in Sicilia e poche ore dopo l'omicidio di un uomo sotto la protezione dello Stato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini posta l'ennesimo selfie sorridente mentre fa colazione con della Nutella. Immediata la reazione di politica e opinione pubblica: "Superficiale e indegno".Continua a leggere

Catania - Terremoto : domani arriva Di Maio. Messaggi di Conte e Salvini : Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 che questa notte ha colpito Catania il vicepremier Luigi di Maio annuncia che domani visiterà le zone colpite dal sisma. Il ministro del lavoro ne parla in ...

