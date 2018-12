Questore Milano | “Chiederò chiusura della curva e stop alle trasferte per i tifosi Inter”

Scontri Inter-Napoli - l’annuncio del Questore di Milano : in arrivo provvedimenti durissimi : Shock nelle ultime ore, un tifosi dell’Inter è morto in seguito agli Scontri in occasione della gara di campionato contro il Napoli. In arrivo provvedimenti durissimi , ecco le importanti dichiarazioni da parte del Questore di Milano Marcello Cardona: “ Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Situazione tragica e inaccettabile. Chiederò la chiusura della curva dell’Inter fino al 31 marzo e il ...

Scontri Inter-Napoli - il Questore di Milano : “ecco le pene per la curva nerazzurra” - in arrivo una batosta! : Inter-Napoli, in arrivo pesanti sanzioni per la curva nerazzurra dopo quanto accaduto ieri, il Questore di Milano annuncia provvedimenti Inter-Napoli è stata condizionata dagli Scontri fuori dal Meazza e dai cori razzisti contro Koulibaly, tanto che il Questore di Milano Marcello Cardona è stato costretto ad intervenire e pensa ad utilizzare le maniere forti per contrastare tali eventi. Parlando in conferenza stampa il Questore ha rivelato ...