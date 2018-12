La caccia alla balena potrebbe essere un danno per il Giappone

E alla fine Harry è andato a caccia (e Meghan a pranzo con Kate) : Il Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIgnorarsi fino al 7 gennaio? Nulla di fatto. alla fine ha vinto, come prevedibile, The Queen. I «Fab Four» sono arrivati tutti sorridenti alla messa natalizia a ...

caccia alle balene - il Giappone dice addio alla Commissione internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

Ragazzina disabile di 13 anni cacciata dalla pista di pattinaggio davanti agli amichetti : Una Ragazzina di 13 anni è stata cacciata dalla pista di pattinaggio dove cercava di divertirsi con i suoi amici dello scout nel giorno della vigilia di Natale. La piccola è disabile,...

Attacco cibernetico alla Sanità : Hacker a caccia di dati per far guerra alla corruzione : La comunità degli Hacker di Anonymous Italia ha pensato bene di festeggiare il Natale carpendo i dati di diversi istituti sanitari, rendendo pubblici account, password e altri dati sensibili, mettendo ...

Allarme terrorismo a Barcellona : «Possibile attacco tra Natale e Capodanno - caccia a un marocchino» : Allerta terrorismo a Barcellona. Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Barcellona dopo che il dipartimento di Stato Usa ha diramato ieri via Twitter un Allarme terrorismo nella...

Allarme terrorismo a Barcellona : 'Possibile attacco tra Natale e Capodanno - caccia a un marocchino' : Allerta terrorismo a Barcellona . Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Barcellona dopo che il dipartimento di Stato Usa ha diramato ieri via Twitter un Allarme terrorismo nella città ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : record - statistiche e curiosità. Kamil Stoch alla caccia del tris consecutivo come Bjorn Wirkola : Si avvicina il tempo che dal 1953 tutto il mondo del Salto con gli sci aspetta: la Tournée dei 4 Trampolini. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, a cavallo tra un anno e l’altro, sarà in questi quattro luoghi, equamente divisi tra Germania e Austria, che si scriverà un altro pezzo di storia di questo sport. Due sole volte un uomo è riuscito a portarsi a primeggiare su tutti e ...

Meghan Markle - Harry rinuncia alla tradizionale caccia per lei : Harry rinuncia alla tradizionale battuta di caccia per amore di Meghan e fa infuriare William. Da oltre vent’anni i due fratelli condividono una passione: quella per la caccia al fagiano. L’arrivo dell’attrice americana però ha cambiato le cose, facendo infuriare William, che anche quest’anno non avrà accanto a sé il fratello durante il Boxing Day. Si tratta della tradizionale battuta di caccia che viene organizzata a ...

WWF : La caccia alla balena in Giappone è un massacro : "E' assurdo che si voglia tenere in piedi un'attività fuori dal tempo, lontana dalla scienza e lontanissima dalla sensibilità comune" , conclude il WWF. Gli oceani nascondono rischi ovunque per ...

Ormea - caprioli uccisi dalla strada in area recintata : multa salata per due cacciatori : Riceviamo dai carabinieri forestali di Cuneo in relazione ad una vicenda accaduta in frazione Aimoni di Ormea, in provincia di Cuneo, e pubblichiamo: "Si è compiutamente accertato che nel mese di ...

Appello dell’Australia al Giappone : no alla caccia commerciale alle balene : L’Australia ha lanciato l’Appello al Giappone: è stato chiesto a Tokyo di non ritirarsi dalla Commissione baleniera internazionale allo scopo di riprendere la caccia commerciale ai grandi cetacei. La Commissione aveva stabilito in precedenza che il Giappone non può continuare con la caccia a fini “scientifici”, che ha praticato dal 1987. La decisione finale sarà annunciata nel corso delle prossime settimane. La flotta ...

Allarme terrorismo all'aeroporto di Stoccarda : caccia a quattro sospetti : Secondo il quotidiano Merkur, sono 4 le persone indagate, di cui almeno una con possibili legami con il mondo islamista. Fonti di intelligence citate dalla stampa tedesca sostengono che i sospetti ...

"I mendicanti disturbano i fedeli". E il don antibuonista li caccia dalla chiesa : Don Natale Allegra ha rivelato quello che pensa a La Stampa, in seguito a un episodio di cronaca che ha interessato una chiesa di Monserrato . Nel novarese, infatti, è stato prima votato e poi ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio cacciato dalla Rai. Il retroscena : altro che spostamento dello show su Raitre : Non rischia solo il trasloco, Fabio Fazio . La guerra di Lega e M5s al conduttore di Che tempo che fa potrebbe portare a conclusioni decisamente più drastiche. I retroscena delle ultime ore riferivano ...