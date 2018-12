Feste social per Salvini  E scoppia la polemica  sul post con la Nutella

Juventus - Festeggiamenti della vigilia di Natale sui social per i giocatori bianconeri : Ieri, dopo l'allenamento mattutino, i giocatori della Juve sono tornati nelle loro case per iniziare i preparativi per la vigilia di Natale. Molti bianconeri hanno trascorso la festività natalizia con i loro cari e hanno condiviso le immagini sui social. I calciatori della Juventus hanno colto l'occasione per fare gli auguri a tutti i loro tifosi e hanno anche mostrato come stavano festeggiando. In particolare Cristiano Ronaldo si è messo in ...

Natale - psicologo : diventano sempre più “social” le Feste degli italiani : Le feste degli italiani sono sempre più “social“, documentate minuto per minuto con foto postate per strappare “like” agli amici virtuali: il rischio, avverte lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, è che anche questa ricorrenza venga “sopraffatta dalla presenza della tecnologia“. Oggi “tutto deve essere documentato sui social. I parenti devono essere immortalati e ‘costretti’ a ...

Shawn Mendes si prende una pausa dai social per le Feste di Natale : Speriamo che il 2019 arrivi asap The post Shawn Mendes si prende una pausa dai social per le Feste di Natale appeared first on News Mtv Italia.

Modica - il centro sociale Festeggia Santa Lucia : Il centro sociale Pietro Battaglia di Modica Sorda ha festeggiato oggi, 13 dicembre, la ricorrenza di Santa Lucia, come da tradizione.

MotoGp – Bagnaia ‘Festeggia’ la sua prima volta da pilota della classe regina : l’entusiastico post social : Francesco Bagnaia è euforico dopo la prima volta a bordo della sua nuova moto: test di Valencia positivi per il pilota italiano Un giorno da ricordare per Francesco Bagnaia ieri. Il pilota italiano, dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2, inizia una nuova avventura in MotoGp. Con il team Pramac, il 21enne di Torino ha girato per la prima volta in pista ieri stupendo per il feeling raggiunto con la nuova moto al suo debutto nella ...

Ronaldo Festeggia sui social : 'Stima - affetto - vittoria! Grande Juve' : Una vittoria, l'ennesima. Sofferta, perché la Juventus davanti a sé ha trovato un ottimo Cagliari. La squadra di Maran ci ha provato fino alla fine, pareggiando prima i conti con il gol di Joao Pedro ...

Georgina Rodriguez ‘vicina’ a Cristiano Ronaldo : la fidanzata di CR7 Festeggia la vittoria della Juventus sui social [VIDEO] : Georgina Rodriguez celebra la vittoria della Juventus e Cristiano Ronaldo sui social: la bella fidanzata di CR7 festeggia ‘insieme’ ai bianconeri Georgina Rodriguez, dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari, festeggia il trionfo dei bianconeri pubblicando una storia su Instagram. Nel video social la bellissima fidanzata di CR7 immortala il momento in cui i calciatori della squadra di Allegri festeggiano sotto la ...

Matteo Salvini Festeggia con OA Sport il bronzo di Marco Lodadio ai Mondiali. Celebra la medaglia sui social : Matteo Salvini ha festeggiato lo storico bronzo di Marco Lodadio ai Mondiali condividendo l’articolo pubblicato da OA Sport. Il Ministro dell’Interno e Vice Presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi aveva fatto visita alla nostra Nazionale impegnata a Doha (Qatar), ha gioito per lo storico risultato del 26enne laziale che è salito sul podio iridato grazie a un meraviglioso esercizio agli anelli. Clicca ...

La Juventus Festeggia 121 anni : tutti gli auguri social - da Dybala a Buffon : La Juventus compie 121 anni e diversi giocatori hanno deciso di farle gli auguri... sui social: da Bernardeschi a Rugani, passando per Douglas Costa. Fino a Marchisio e Buffon, non più giocatori ...