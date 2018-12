Calcio | Serie A | il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco

Calciomercato : Maicon torna a giocare nella Serie B brasiliana : Calciomercato Campeonato Brasileiro Série B: Maicon torna a giocare. A 37 anni, uno degli eroi del Triplete con l’Inter nel 2010, vestirà la maglia del Criciuma.Calciomercato Criciuma Maicon. Lo abbiamo ammirato per sei anni con la maglia dell’Inter, con la quale ha vinto quattro scudetti, e in due con quella della Roma. Stiamo parlando di Maicon Douglas Sisenando, meraviglioso terzino brasiliano che ha deciso di ritornare a giocare ...

Calciomercato - Maicon torna a giocare : firma col Criciuma in Serie B brasiliana : Due anni più tardi l'intuizione dell' Inter , che lo ha prelevato dal club del Principato: con i nerazzurri Maicon si è imposto come il terzino destro più forte del mondo, rendendosi protagonista di ...

Calendario Serie A Calcio - in campo a Santo Stefano! Programma - orari e tv del 26 dicembre. I palinsesti su Sky e Dazn : Perfetto Boxing Day in stile british: la diciottesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente oggi, mercoledì 26 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Frosinone e Milan, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben cinque partite: Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma e Sampdoria-Chievo. Alle ore 18.00 si giocheranno invece altre tre sfide, Roma-Sassuolo, SPAL-Udinese e ...

Serie B - 18^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Domani, Brescia-Cremonese e Carpi-Livorno inaugureranno il diciottesimo turno del campionato cadetto, che si concluderà giovedì con le restanti 7 partite. La capolista Palermo, ansiosa di riprendere la marcia verso la promozione, ospita l’Ascoli al Barbera. In zona playoff, interessante lo scontro tra Hellas Verona e Cittadella, entrambe quarte a 26 punti. Test sulla carta semplice per il Benevento, che andrà a far visita al Padova ...

Serie A di Calcio a sostegno della campagna “Movember” per la salute maschile : La Serie A scenderà in campo durante il suo primo Boxing Day sostenendo ‘Movember‘, la fondazione internazionale che si impegna a cambiare il volto della salute maschile. Il brand Movember, campagna nata per sensibilizzare l’uomo sull’importanza della prevenzione in particolare contro i tumori, apparirà in tutti gli stadi durante le partite giocate il 26 dicembre, contribuendo a diffondere il messaggio di questa charity a ...

