Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Roma E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO E’ ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ARICCIA E PIU’ AVANTI TRA ALBANO LAZIALE E VIA SPINABELLA, VERSO Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, SEMPRE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUALLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUALLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BEN TROVATI E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO A CASSINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, ISTITUITA ISOLA PEDONALE E CONSEGUENTE DIVIETO DI SOSTA FINO ALLE ORE 7 DI DOMANI 26 DICEMBRE NEL CENTRO CITTADINO A VITERBO OGGI E DOMANI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA A91 Roma FIUMICINO A ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO A CASSINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, ...