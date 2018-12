Salvini replica a critiche | Non va bene la Nutella? Così governiamo 20 anni

Nota sul registro : 'Salvini come salvaschermo'/ Foto - la replica del ministro : 'Classe di eroi' : Nota sul registro a un alunno di un liceo di Roma: 'Salvini come salvaschermo'. Foto, la replica del ministro: 'Classe di eroi'.

Salvini ha replicato alle polemiche dopo la foto con il capo ultrà milanista : "Sono un ministro che non va solo in tribuna. Sono andato a Atene con un volo low cost Ryanair con i tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto": con queste parole il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ...

Salvini ironizza su Renzi in tv : “ha vinto anche la replica della Signora in giallo” : “Firenze secondo me” non ha avuto un’accoglienza calorosa su Canale Nove. Il format di Matteo Renzi si è fermato all’1,8%

Luigi Di Maio replica a Giancarlo Giorgetti : 'Io ho firmato il contratto con Matteo Salvini non con lui' : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perché se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'. La tensione nel ...

Milano - manichino di Salvini bruciato dagli studenti/ Video - la replica ironica del ministro 'Una tradizione' : Milano, manichino di Salvini bruciato dagli studenti. Video, la replica ironica del ministro via social: 'Una tradizione'

Salvini contro Famiglia Cristiana : ‘Attacchi e bugie - è giornale di ultrasinistra’. La replica : ‘Difendiamo l’umanità’ : Matteo Salvini contro Famiglia Cristiana. Il ministro dell’Interno ha definito “un settimanale di ultrasinistra” l’organo di stampa d’ispirazione cattolica. “Da loro attacchi e bugie”, ha detto. Il numero in edicola il 14 dicembre infatti, il giornale diretto da Antonio Rizzolo si occupa della storia di due ghanesi cacciati dal centro di accoglienza di Crotone, in applicazione del decreto Sicurezza ...

Di Maio : 'Salvini incontra le imprese? I fatti si fanno qui'. La replica : 'Io guardo alla sostanza' : Botta e risposta tra i vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini. Commentando l'incontro del leghista con gli imprenditori, il ministro del Lavoro ha detto: "Ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si ...

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». La replica : «Bado alla sostanza» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 di tutti i comparti». E sulle pensioni d’oro: «Si tagliano tutte»

Pamela Anderson contro Salvini : "Torna il fascismo". La replica velenosa del ministro : L'ex protagonista di Baywatch stronca il governo: "In Italia un clima da Anni 30. Dalle misure anti-immigrazione una nuova...

Ecotassa auto - Castelli replica a Salvini : "Misura è nel contratto - non colpisce auto vecchie" : L'Ecotassa sulle auto resta e non colpisce né le auto vecchie né i modelli di piccola cilindrata. Così la vice ministro dell'Economia, Laura Castelli, in commissione Bilancio alla Camera, precisando che "le persone abbienti non sono colpite".

Salvini annuncia il blitz - Spataro si infuria. La replica : “Vai in pensione” : Tutto nasce da un tweet con il quale, verso le otto di mattina, Matteo Salvini informa il popolo che a Torino sono stati fermati 15 mafiosi nigeriani. Sembrava uno dei soliti messaggi, come fa spesso, per evidenziare le operazioni di polizia e per ringraziare le forze dell’ordine. Ma a gelare l’entusiasmo del ministro dell’Interno arriva un comunic...

Il pm Spataro infuriato per il tweet di Salvini : «Ha messo a rischio un blitz». La replica : vada in pensione : Operazione contro la mafia nigeriana, l’accusa del procuratore di Torino al ministro dell’Interno, che su Facebook ribadisce: «tweet fatto un’ora dopo. Attacco politico»

Salvini replica a Confindustria : è stata zitta anni - ci lasci lavorare : Nodo inverstimenti: per la crescita appena 5 miliardi «Questa - ha spiegato poi Rossi a margine del convegno 'Sport e imprese' promosso dal Coni a Roma - è una manovra che indebita il Paese, ...

Il pm Spataro infuriato per il tweet di Salvini : «Ha messo a rischio il blitz». La replica : vada in pensione : Eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare. Il messaggio social del vicepremier anticipa la conclusione dell’operazione e manda su tutte le furie il procuratore capo. Dopo le accuse la risposta del vicepremier: «Basta parole a sproposito»