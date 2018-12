Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : "Bimbomink*** - spiegaci quest'omicidio" : Basta una foto con pane e Nutella a scatenare gli haters di Matteo Salvini. Non soltanto perché c'è chi lo critica per il fatto di aver pubblicato una foto ritenuta "inopportuna" dopo il terremoto in Sicilia. Già, c'è anche chi come il piddino Andrea Romano fa di peggio. Scrive infatti su Twitter, r

Tornielli direttore della comunicazione - Andrea Monda all'Osservatore Romano : ...loro storie è la sfida che abbiamo davanti e sarebbe bello immaginare che un giornale importante e autorevole come L'Osservatore Romano possa essere un giorno letto dai giovani di tutto il mondo che ...

Andrea Romano condannato a risarcire l'editore dell'Unità che lo accusò di non presentarsi più in redazione : Aveva chiesto un risarcimento di 50mila euro, dovrà invece pagarne duemila più spese: Andrea Romano ha perso la causa intentata nei confronti dell'amministratore delegato de L'Unità Guido Stefanelli. L'ex condirettore de L'Unità, oggi alla guida dell'organo di partito "Democratica", aveva fatto causa all'editore dello storico quotidiano di sinistra per diffamazione dopo aver letto una intervista rilasciata ...

Andrea Romano (PD) - Di Maio rispondi alle mie tre domande di tuo padre non ci interessa : “Hai fatto da prestanome?” : Il PD tramite il deputato Andrea Romano con un video pubblicato sul profilo ufficiale del Partito Democratico “Caro Di Maio, a noi non interessa cosa ha fatto tuo padre, ma piuttosto cosa hai fatto tu: rispondi a queste tre domande e rispondi in Parlamento”. A chiedere spiegazioni al vicepremier – al centro della bufera per gli episodi di lavoro nero nell’azienda che fu del padre Antonio e ora sua al 50% -, è il deputato ...

Andrea Romano (Pd) : “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia - M5s abituati a mentire” : Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, va all'attacco del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per le vicende dell'azienda di famiglia di cui è socio: "Deve riferire in Parlamento, racconti cosa sa dell'azienda di cui è socio". E accusa i vertici del M5s: "La loro è una abitudine a mentire su cosa fanno".Continua a leggere

"Fece il saluto romano". Pm chiede il rito immediato per consigliere di Verona Andrea Bacciga : Il pubblico ministero di Verona ha chiesto il giudizio immediato per il consigliere comunale scaligero Andrea Bacciga, facente parte della maggioranza di centrodestra, in riferimento al saluto romano fatto durante il consiglio comunale del 26 luglio scorso rivolto alle attiviste di "Non una di meno" presenti in aula per difendere l'aborto libero e gratuito previsto dalla legge 194.A Bacciga viene dunque contestata la violazione della legge ...