Trani | una busta con due proiettili a casa del sindaco Bottaro E lui | Non mi

Trento - la consigliera leghista contro i bambini sTranieri. La scuola risponde con una canzone sull’integrazione : In un’intervista a fine ottobre la consigliera leghista del Comune di Trento, Katia Rossato, aveva dichiarato che “i bambini stranieri occupano il parco e rimangono seduti sui giochi. Sono un disagio“. Così l’Istituto comprensivo Trento 6 ha pensato di rispondere all’esponente del Carroccio con una canzone sull’integrazione, interpretata proprio dai bimbi, con tanto di videoclip. Il brano si chiama Altalena e ...

Tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Krakatoa : 222 morti e 843 feriti e 28 dispersi. Non ci sono sTranieri tra le vittime : Tsunami in Indonesia, catastrofe nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Altalene del parco occupate dai bimbi sTranieri? La risposta alla leghista Rossato è una canzone E il video è davvero da brividi

Lodi - il Comune si adegua alla decisione del tribunale : modificato il regolamento per accesso alla mensa dei bimbi sTranieri : alla fine l’amministrazione leghista di Lodi, guidata dalla sindaca Sara Casanova, si è adeguata alle disposizioni del tribunale di Milano. Con una votazione arrivata all’alba di venerdì mattina (alle ore 4.55) il Consiglio comunale ha cancellato le modifiche al regolamento che rendevano più difficile ai cittadini extra-comunitari di accedere ai servizi agevolati, come la mensa. Secondo quanto riferisce Rai News, sono stati ...

Lodi - il tribunale da' torto alla sindaca su bimbi sTranieri esclusi da mensa : I giudice di Milano hanno riconosciuto come 'una condotta discriminatoria' quella del Comune che ora valuta il ricorso -

Lodi - bambini sTranieri esclusi da mensa scolastica. Il Tribunale di Milano : “Condotta discriminatoria del Comune” : A due mesi dal caso dell’esclusione dalla mensa di una scuola di Lodi di bambini stranieri, il Tribunale di Milano ha accertato la “condotta discriminatoria del Comune di Lodi” e ha ordinato di “modificare il ‘Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate’ in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso” alle stesse condizioni ...

In Questura restituiti a una sTraniera documenti e denaro persi : restituiti documenti e denaro Tra le attività svolte quotidianamente dal personale della Divisione Anticrimine della Questura c'è anche quella, forse meno nota, della restituzione ai legittimi ...

Caserta - famiglia sequestrata in casa e rapinata forse da una banda di sTranieri : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Macerata Campania, dove un'intera famiglia è stata dapprima sequestrata all'interno della propria abitazione e subito dopo rapinata da una banda di malviventi stranieri che avevano 'annusato l'affare'. Il branco, secondo quanto riferisce il noto quotidiano Il Mattino, ha innanzitutto fatto irruzione ...

Sassuolo - rinviata udienza per aggressori sTranieri di una minorenne : La tremenda vicenda è accaduta a Sassuolo il 14 marzo dell'anno passato, una delle tante storie di violenza, abusi e droga ai danni di una ragazza di appena diciassette anni la quale è stata vittima di pestaggio di gruppo e abuso sessuale da parte di uno dei tre clandestini. Tutto si svolse all'interno di uno stabilimento ceramico abbandonato nella periferia di Sassuolo. La giovane all'epoca si portava sulle spalle un passato difficile e pare ...

Pronti a fare un attentato con tritolo - arrestate 3 persone a Trani - fra loro una donna abruzzese : Barletta-Andria-Trani - Sono Anna Olivieri, 47 anni, di origini abruzzesi e il 39enne di origini marocchine Braihm Bichou le due persone fermate dai carabinieri a Trani perché ritenute responsabili di concorso nella detenzione del materiale esplodente con il quale una terza persona, Gaetano Arnesano, di 66 anni, arrestato in flagranza di reato il 22 novembre scorso, aveva costruito un ordigno pronto a essere usato per un attentato ...