Maratona Big Little Lies su Sky Atlantic a Natale | la programmazione e le novità sulla

optimaitalia

(Di martedì 25 dicembre 2018)Tutto è pronto per laBigoggi pomeriggio su Sky. La serie tv con Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, ha conquistato il pubblico americano e quello italiano ormai due anni fa e mentre tutti sono pronti a vedere i nuovi episodi dell'annunciata seconda stagione, altri si preparano oggi ad un rewatch natalizio di tutto rispetto.Da una parte c'è chi ha già visto e rivisto la serie e oggi lo rifarà mentre altri approfittano di questo periodo off della televisione per darsi al recupero o alla scoperta di nuovi show, cosa c'è di meglio di unaBigper ingannare il tempo ed entrare in questo meraviglioso mondo firmato da Liane Moriarty?Sul sito Sky si legge:"Big, piccole grandi bugie, per una miniserie che ha convinto praticamente chiunque e che vede un cast all stars (quasi) tutto al femminile, in cui ...