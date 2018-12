Wind e Tre premiano i clienti che decidono di mantenere attiva la SIM per 30 mesi

Fatture a 28 giorni - nessun rimborso da Tim - Wind Tre - Vodafone e Fastweb : Ancora una volta i consumatori italiani pagano le scellerate decisioni di uno Stato che prende le parti delle compagnie telefoniche e blocca i rimborsi per l’illegittima decisione delle stesse di portare le bolle a 28 [...] L'articolo Fatture a 28 giorni, nessun rimborso da Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4 - 99 euro e Wind modifica le rate per l'acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Tre Italia ha dato il via a due nuove campagne via SMS con cui invita alcuni ex clienti selezionati ad attivare PLAY 30 Unlimited o PLAY 30 Plus

Iliad Italia paladina dei rimborsi per fatturazione a 28 giorni : Levi tuona contro Vodafone - TIM e Wind Tre : Iliad Italia ritorna sulla questione rimborsi post fatturazione a 28 giorni e lo fa, ancora una volta, ergendosi a paladina dei diritti negati ai consumatori, nello specifico ai clienti Vodafone, TIM e Wind Tre: questi ultimi non hanno visto ancora un euro di risarcimento per la maggiorazione della spesa telefonica subita, in particolar modo, nel 2017 con il trucchetto dei piani rinnovati ogni 4 settimane e non con il mese solare. In merito ...

Wind Tre propone sconti fino al 70% sul Google Play Store : Wind Tre lancia una nuova promozione per i suoi clienti, che prevede sconti fino al 70% sui giochi da scaricare dal Google Play Store e sui contenuti aggiuntivi all'interno delle app.

Una vergogna i mancati rimborsi Vodafone - TIM - Wind Tre dopo fatturazione a 28 giorni : associazioni consumatori all’attacco : Questa mattina abbiamo dato ai nostri lettori la brutta notizia: i rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre dopo il periodo di fatturazione a 28 giorni sono stati sospesi. Il diritto acquisito dopo un sopruso che ha gravato sulle tasche di tantissimi italiani non verrà garantito per il momento, in attesa di una nuova decisione. Ma le associazioni dei consumatori italiane hanno cominciato a farsi sentire e non vogliono restare a guardare. Ecco dunque ...

Doccia gelata sui rimborsi Vodafone - TIM e Wind Tre per le fatturazioni a 4 settimane : Arrivano notizie non esattamente incoraggianti per tutti coloro che speravano di veder chiusa la storia dei rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre a stretto giro. Ormai tutto sembrava pronto per gli utenti che per diversi mesi sono stati ingiustamente soggetti a rinnovi della propria tariffa ogni quattro settimane, dopo che le varie compagnie telefoniche avevano perso alcuni ricorsi in merito. Dalle ultime notizie trapelate, sembrava che a cavallo ...

Tra Wind - Tre e Fastweb prove di intesa sulla fibra : prove di accordo tra Wind Tre e Fastweb. L'ipotesi sarebbe una intesa commerciale sulla fibra. L'idea è, dunque, quella di condividere gli investimenti sull'infrastruttura per aumentare le sinergie e ...

Wind Tre punta al mobile gaming per i doni sotto l'albero : Roma, 20 dic., askanews, - Wind Tre, in occasione delle festività natalizie, propone ai propri clienti a marchio Wind e 3, appassionati di mobile gaming, una nuova iniziativa promozionale su Google ...

Google Fi piglia tutto come operatore telefonico? Vodafone - TIM - Wind Tre e Iliad stanno a guardare : Dobbiamo tenerci pronti al lancio dell'operatore telefonico Google Fi in Europa e dunque anche in Italia? Big G sembra sempre più vicina al suo sbarco come vettore dalle nostre parti dopo un progetto simile portato avanti dal 2015 negli Stati Uniti, con un discreto successo. Non ne saranno certo ben contenti Vodafone, TIM, Wind Tre e pure l'ultima arrivata Iliad che potrebbero subire l'onda turba del colosso della ricerca e non solo. come ...

Wind Tre al Bit 2018 - Business index on Transparency : Roma, 19 dic., askanews, - Quest'anno Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha partecipato alla prima edizione 2018 del BIT - Business index on Transparency - l'indice elaborato dalla nota ...

Non cede Fastweb in Italia : né a Wind Tre né a nessun altro : Un clamoroso passo indietro sulla possibile vendita di Fastweb in Italia: nonostante i numerosi rumor delle ultime settimane e non da ultimo quello di ieri. La società con proprietà svizzera Swisscom non sarebbe affatto intenzionata ad abbandonare il mercato Italiano, almeno in questo momento. Riavvolgiamo il nastro delle ultime indiscrezioni relative proprio a Fastweb, la società sembrava essere proprio in procinto di essere venduta al ...

Wind Tre illustra le offerte All Inclusive Limited Edition 30 e All-In Special Edition alla Fiera Natalidea : Wind Tre è presente alla ventinovesima edizione di Natalidea, l’evento fieristico organizzato da Fiera di Genova da Venerdì 14 a Domenica 23 Dicembre 2018. Durante il corso della manifestazione Wind Tre accoglierà i visitatori presso due spazi commerciali espositivi, dove illustrerà le più recenti e interessanti novità proposte dai due brand. L'articolo Wind Tre illustra le offerte All Inclusive Limited Edition 30 e All-In Special Edition alla ...

Più facile acquistare un Samsung Galaxy S9 con TIM - Vodafone e Wind Tre dal 18 dicembre : Arrivano alcune novità molto importanti per tutti coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9 attraverso operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre. Non tutti, infatti, intendono procedere con la variante no brand e per venire incontro a questa particolare esigenza, la divisione italiana da oggi 18 dicembre consentirà a tutti di seguire anche questa strada. Come? Semplicemente aggiungendo questi modelli al ...

Futuro colosso Wind Tre nel fisso e mobile? Acquisto Fastweb più vicino : Non è affatto più solo utopia la possibilità che Wind Tre acquisiscano Fastweb dalla proprietà svizzera Swisscom. Dell'eventualità già avevamo parlato nelle scorse settimane ma ora , secondo alcune indiscrezioni riportate da "Il Giornale" sarebbero in corso i primi incontri tra i vertici delle due aziende per misurare la fattibilità del "matrimonio". Come pure riportato nel recente passato. Swisscom non ritiene più proficuo investire in ...