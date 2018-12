Supera recinto del circo e viene aggredito da tigre | uomo in gravi condizioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Un cittadino di nazionalità georgiana, molto probabilmente inpsico-fisiche alterate, forse per l’assunzione di sostanze stupefacenti, ha deliberatamenteto un altodove venivano custoditi gli animali deldi Lidia Togni, attualmente a Reggio Calabria: il 25enne è statoda unache gli ha quasi staccato un braccio. E’ rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita.E’ stato soccorso dai dipendenti delTogni ed è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti da dove è stato trasferito in rianimazione. I medici stanno tentando di salvargli l’arto.L'articolodeldainMeteo Web.