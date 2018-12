Serie B | otto squalificati per un turno

Serie A Basket - 11ª Giornata – Milano super anche sotto Natale : Varese si arrende al Forum : L’Olimpia Milano vince ancora e festeggia il Natale da prima in classifica: la squadra di coach Pianigiani batte Varese nella sfida dell’11ª Giornata della Serie A L’Olimpia Milano regala una nuova gioia ai propri tifosi in vista dell’imminente Natale. La formazione Campione d’Italia in carica batte Varese (72-67) nella sfida dell’11ª Giornata di Serie A e si prepara a passare un Natale da prima in classifica. Grazie a questo successo ...

Leonardo : vola il primo M-345 prodotto in Serie : L'M-345, che ha già suscitato l'interesse di molte Forze Aeree in tutto il mondo, grazie alle sue prestazioni e all'avanzato sistema di addestramento integrato, garantirà un significativo ...

Città di Valmontone (calcio a 5 - Serie A2/f) - botto Lucarelli : «Il club mi ha fortemente voluta» : Roma – Il Città di Valmontone non lascia, ma raddoppia. Il presidente Massimiliano Bellotti sta dimostrando di tentarle tutte per rimane nella serie A2 femminile di calcio a 5 e per farlo si è assicurata una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. L’eterna Maria Lucarelli, centrale difensivo di grande spessore, ha già esordito nella gara dell’ultimo turno sul campo della Balduina e in generale è pronta a mettere la sua enorme ...

Serie Tv sotto l'albero : 10 episodi natalizi da riguardare : Il Natale è una festa per tutti, anche per gli amanti delle Serie tv, dove non manca quasi mai un episodio a tema natalizio, nei teen drama, nei medical, nelle saghe famigliari, nelle sit-com, e persino nelle Serie fantasy. Che si tratti di supereroi o di un gruppo di liceali, l'episodio natalizio è sempre magico. Non basterebbe una sola lista per elencare gli episodi da riguardare, ma riordiniamo le idee e proviamo a scegliere 10 episodi di ...

Volley - Serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Serie B Palermo - Stellone : «Non dobbiamo sottovalutare il Livorno» : Palermo - Nonostante il Livorno prossimo avversario occupi l'ultima posizione in classifica, Roberto Stellone non intende sottovalutare i toscani: "Domani non dobbiamo giocare con sufficienza. ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Mi sono rotto - basta negatività» : Bologna - Duro sfogo di Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , con un post sul suo profilo personale di Instagram. L'allenatore ammonisce l'ambiente: " Non voglio lasciare le cose a metà, ma ne ho ...

Karate - Serie A 2018 : Viviana Bottaro e Michele Martina brillano a Shanghai - Silvia Semeraro e Laura Pasqua sotto le aspettative : L’Italia ha ottenuto due podi nella tappa di Shanghai (Cina) della Serie A di Karate, ultimo grande appuntamento della stagione 2018. In gara erano presenti oltre 1100 atleti, tra cui 51 italiani. In Cina sono arrivati dei risultati importanti da parte degli azzurri, anche se mancavano all’appello diversi big del nostro movimento. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le prestazioni dei nostri portacolori. Partiamo da Viviana Bottaro, che ...

Serie A : ode allo sfottò : L’inchiesta di Report l’abbiamo vista tutti.Le scritte ingiuriose contro le persone che all’Heysel persero la vita e contro Scirea pure.Di Vesuvio, sapone e colera ne abbiamo fin sopra i capelli.I buh razzisti sono all’ordine del giorno.Si chiudono curve, si vietano trasferte, si alzano i prezzi dei biglietti nella speranza di spingere i più ad abbonarsi a Sky onde evitare multe e contestazioni alle società, si attua il Codice di Gradimento ...

Baseball - Serie A1 2019 : otto squadre sicure - ma ci sono da aspettare possibili ripescaggi e questione Nettuno : Nella giornata di oggi è stato diramato dalla Federazione Italiana Baseball Softball l’elenco delle squadre che parteciperanno con certezza alla Serie A1 e alla Serie A2 di Baseball che vedrà la luce il prossimo anno. In A1 sono sicuramente iscritte otto formazioni, ma c’è un problema legato alla condizione di Nettuno: la società che quest’anno ha raggiunto la semifinale scudetto è fallita pochi mesi fa, ufficialmente è stato ...

Serie A Cagliari - Maran : «Con il Frosinone non dovremo sottovalutare nulla» : SEGUI LIVE Frosinone-Cagliari La cronaca Classifica Serie A Serie A Cagliari Maran Frosinone Tutte le notizie di Cagliari Per approfondire

Casting per 'Il Nido' - prodotto da Colorado Film - e per una Serie televisiva : Casting in corso per la ricerca di giovani protagonisti per un Film, da girarsi a Torino, dal titolo Il Nido e prodotto da Colorado Film. Sono inoltre aperte le selezioni per un piccolo ruolo per la realizzazione di una importante serie televisiva, le cui riprese verranno effettuate in Campania. Il Film 'Il Nido' Per la realizzazione di un Film dal titolo Il Nido, diretto da Roberto De Feo, si cercano giovani protagonisti. Le riprese del Film, ...

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A1. Olivotto trascina Bergamo - De Gennaro una macchina perfetta in ricezione : Ieri si è disputata la settima giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. ROSSELLA Olivotto. Decisiva nella vittoria salutare di Bergamo contro Cuneo, la centrale bergamasca gioca la partita perfetta con 19 punti messi a segno, una percentuale in attacco del 79% e 6 muri messi a segno. Praticamente devastante! LAURA ...

Basket - Serie A : Milano vince ancora - otto su otto. Venezia sbanca Avellino : Ottava giornata caratterizzata da una Serie di scontri diretti d'alta classifica e, alla resa dei conti, ad avvantaggiarsene sono state le prime della classe che scappano via sulle inseguitrici. ...