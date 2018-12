Sciame sismico sull’Etna | scosse di terremoto con epicentro a Milo DATI e MAPPE

Islanda : intenso Sciame sismico sotto il vulcano Herðubreið : Nella giornata di ieri, 18 dicembre, è iniziato un intenso sciame sismico al di sotto dell'Herðubreið, un vulcano ritenuto spento che si trova nella parte centro orientale dell'Islanda, a nord del ghiacciaio Vatnajökull. Oltre cinquanta terremoti, di cui quattro con magnitudo maggiore di 2, stanno facendo tremare il cuore di una delle montagne simbolo dell'isola, tra le più fotografate per la sua peculiare forma. Lo sciame sismico Dalle 10:20 di ...

Continua lo Sciame sismico sul Vesuvio : nuova scossa nella notte : Una nuova scossa sismica, relativamente lieve e leggera, è stata registrata nella zona del cratere del vulcano Vesuvio dai sismografi del I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) dell'Osservatorio Vesuviano di Torre del Greco (Città Metropolitana di Napoli). Al momento, fortunatamente, non sono pervenute segnalazioni di danni a cose e/o persone. Il terremoto è stato percepito nitidamente in diversi comuni della provincia di ...

Continua lo Sciame sismico nel Vesuvio : nuova scossa nella notte : Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nell'area del cratere del Vesuvio alle 00.42 della scorsa notte di magnitudo 2.4 con ipocentro a una profondità di un 1,63 Km. Lo riferisce l'...

Sciame sismico sul Vesuvio : nuove lievi scosse di terremoto - “normale attività del vulcano” : Una lieve scossa di terremoto magnitudo 2.4 è stata registrata nell’area del cratere del Vesuvio alle 00:42 della scorsa notte, con ipocentro a una profondità di circa 2 km 1,63 Km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Successivamente un altro sisma si è verificato alle ore 02:54 con magnitudo 0.2. “A seguito di infondate, errate ed allarmanti notizie apparse su diversi canali social circa la ...

Continua lo Sciame sismico nel Vesuvio : nuova forte scossa nella notte : Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nell'area del cratere del Vesuvio alle 00.42 della scorsa notte di magnitudo 2.4 con ipocentro a una profondità di un 1,63 Km. Lo riferisce l'...

Napoli - nuovo Sciame sismico - Borrelli : 'Necessità di completare i piani di evacuazione' : Una notizia che senza ombra di dubbio non farà molto piacere a coloro i quali sono residenti nella zona di Napoli, in particolare chi si trova nelle vicinanze dell'area limitrofa al Vesuvio, perché un nuovo sciame sismico è in corso da ieri sabato 1 dicembre. Se nei giorni scorsi è stato l'esperto ingegnere termo-fluidodinamico Flavio Dobran a far preoccupare un po' su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri riguardanti il Vesuvio, ...

Terremoto - nuove scosse sul Vesuvio : Sciame sismico in corso [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Sciame sismico sul Vesuvio : Uno Sciame sismico di bassa intensità ha interessato l'area del Vesuvio questa mattina. Le scosse si sono concentrate in particolare tra le ore 8 e le 12, con magnitudo molto bassa tranne quella delle ...

Sciame sismico in atto sul Vesuvio : Da questa mattina intorno alle 10 è in azione un nuovo Sciame sismico sul Vesuvio: ci sono tate tre scosse più forti, di cui la maggiore di magnitudo 1.8, con un ipocentro localizzato ad una profondità di 2,7 chilometri. L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato numerose altre scosse di minor entità, non avvertite dalla popolazione, mentre in qualche paese alle pendici del vulcano le principali ...

Sciame sismico nell'area del Vesuvio : Solo i maggiori di questi eventi sono avvertiti dalla popolazione residente nell'area." Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Sciame sismico sul Vesuvio - Borrelli : 'Subito prove di evacuazione' : 'Il nuovo Sciame sismico che ha interessato l'area del Vesuvio ancora una volta ci ricorda la necessità di completare i piani di evacuazione di tutti i comuni interessati dentro e fuori la zona rossa. ...

Terremoto - Sciame sismico oggi nell’area del Vesuvio : gli esperti fanno chiarezza : Una sciame sismico di magnitudo bassa è stato registrato questa mattina nell’area del Vesuvio. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione ma nessun danno è stato segnalato. “Il nuovo sciame sismico ci ricorda la necessità di completare i piani di evacuazione di tutti i comuni interessati dentro e fuori la zona rossa. Chiederò alla Protezione civile nazionale di procedere celermente alla realizzazione di un calendario delle ...

Napoli - Sciame sismico sul Vesuvio : scosse avvertite stamattina dalla popolazione : Poco fa la terra nei pressi del Vesuvio è tornata a tremare. Lo aveva già fatto nelle scorse settimane, ma oggi un altro sciame sismico, comunque di bassa intensità, è stato avvertito, tutto ciò nella prima mattinata. Secondo quanto riportato dai media nazionali, la scossa principale è stata di 1,8 gradi di magnitudo. La profondità è stata davvero risicata, circa 2,7 chilometri. Proprio per questo i tremori sono stati avvertiti in maniera ...

Sciame sismico sul Vesuvio - scosse avvertite da popolazione : Uno Sciame sismico è in atto sul Vesuvio da questa mattina alle 10,11: la sequenza principale è stata caratterizzata da tre scosse, la più importante stimata in una magnitudo di 1,8, con l'ipocentro a una profondità di 2,7 chilometri. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio Vesuviano, sono in atto altre scosse di minore entità.In un paio di comuni che si trovano sulle pendici del vulcano i cittadini hanno ...