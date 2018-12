Notte di Natale | la messa in diretta su Rai 1

Natale a Napoli con l'ombrello : allerta meteo dalla mezzaNotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l'intera...

Natale 2018 : perchè è importante la Messa di mezzaNotte : ... Tt 2, 11-14 ,: Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con ...

Eutelsat - la Messa della Notte di Natale in mondovisione su Rai 4K via TivùSat : Verrà diffusa in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Con l’obiettivo di agevolare la condivisione della cerimonia a livello planetario attraverso i media, le istituzioni comunicative del Vaticano hanno approntato un assetto capace di rispondere anche alle più moderne sfide tecnologiche senza ...

Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Inverno - esperto : “Perturbazione nella Notte di Natale - a Capodanno poca pioggia” : Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il noto Meteorologo ha fatto le Previsioni Meteo per il Natale: “Chi si aspetta un Natale con la neve rimarrà deluso. Fino al 23 dicembre ci sarà l’alta pressione sull’Italia. Bel tempo ma con nebbie, soprattutto al ...

Wirtaten - mai cosi' vicina alla Terra staNotte : cometa di Natale visibile anche a occhio nudo! : Ve ne parlammo a Novembre in questo articolo e a distanza di un mese possiamo confermare che non ci sono stati intoppi lungo il tragitto della luminosa cometa 46P Wirtaten. Il corpo celeste,...

Viterbo - torna la magia del Natale nella Notte di sabato 15 dicembre : ... per vivere insieme la magia delle attrazioni che decine di migliaia di visitatori hanno ormai imparato ad amare: dal Villaggio degli Elfi al Presepe al coperto più grande del mondo, alla Fabbrica ...

Natale a Napoli - Notte bianca ai Colli Aminei : Per il giorno sabato 22 dicembre 2018 è prevista una serata all'insegna dello spettacolo e dell'intrattenimento interamente made in Naples. La terza municipalità del comune di Napoli (Stella, S. Carlo all'arena), ha sponsorizzato è promosso un'iniziativa volta alla valorizzazione del quartiere Colli Aminei. Forte dell'aiuto e del sostegno, anche economico, della rete commercianti Colli Aminei 3.0 ( AICAST ), in collaborazione con ...

CASERTA - CE Gusto Streat Fest - Mercatini di Natale e Notte Bianca parte oggi in città un fine settimana ricco di eventi : ... nei pressi della Reggia, è prevista l'inaugurazione di "La Magia del Natale", un'area dedicata ai Mercatini Natalizi allestita fino al 6 gennaio e che ospiterà spettacoli, esibizioni di artisti di ...

Roma - “Spelacchio is Back” : l’albero di Natale di piazza Venezia arriva staNotte : L’albero di Natale che si ergerà in piazza Venezia a Roma, arriverà stanotte: l’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Domani in programma sia installazione che allestimento dell’abete che verrà ufficialmente acceso e inaugurato l’8 dicembre alla presenza del sindaco ...