Interrogato | l' ex della donna uccisa ieri insieme al compagno a Davoli

Omicidio Davoli - sotto Interrogatorio il cognato della donna uccisa in tabaccheria : Francesca Petrolini, 53 anni, aveva allacciato una relazione con l’uomo dopo la morte del marito. Con lei assassinato in tabaccheria anche il nuovo compagno Rocco Bava

Omicidio Davoli - fermato e sotto Interrogatorio l’ex della donna : ha 67 anni : L’uomo è stato portato in caserma: è sospettato del duplice assassinio in tabaccheria Dopo essere rimasta vedova, la donna aveva allacciato una relazione con il fratello del marito che poi aveva lasciato.

Mantova - bambino ucciso dal padre nell'incendio della casa/ Interrogato Gianfranco Zani : "Non sono stato io" - IlSussidiario.net : Mantova, bambino ucciso dal padre nell'incendio della casa. Interrogato Gianfranco Zani: "Non sono stato io". Le ultime notizie

Il no della Procura di Genova a Castellucci : voleva essere Interrogato in un luogo protetto : Nessun favoritismo: tutti uguali di fronte alle indagini. Anche i dirigenti di Autostrade. In un’indagine in cui ogni giorno emergono novità che fotografano impietosamente lo stato di degrado, noncuranza del cittadino e corruzione del nostro Paese, suona come una panacea. Alla luce del muro di silenzio eretto dalla concessionaria finora (ricordiamo che tutti i tecnici e dirigenti di Autostrade hanno finora fatto scena muta tranne Mauro Bergamo) ...

Ponte Morandi - blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroponte. Salta l’Interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Processo Raggi - Interrogatorio della sindaca di Roma imputata per falso riguardo la nomina di Marra - Sky TG24 - : La sindaca ha risposto alle domande del giudice nel Processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma. "Il ...