De Siervo | ' Parlamento e Costituzione violentati | a Mattarella e cittadini tocca reagire'

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il 2018 volge al termine e, sotto il profilo politico, soprattutto nella sua seconda metà, è stato caratterizzato da una acceso dibattito relativo alla legge di bilancio. In principio ci furono i dissidi e le distanze con l'Europa, che sembravano insanabili rispetto alla percentuale di debito nel rapporto deficit/pil che il governo italiano intendeva concedersi per poter finanziare misure ambiziose come Quota 100 per le pensioni ed il reddito di cittadinanza. Messi da parte i dissidi con le istituzioni continentali grazie ad un'intesa trovata praticamente sul filo di lana, sono rimasti quelli interni che ancora oggi regalano un costante flusso di opinioni che criticano duramente le strategie e l'operato dell'esecutivo gialloverde. Stavolta, ad esprimersi nettamente in maniera sfavorevole rispetto alla manovra, è Ugo De. Lo fa nel corso di un'ampia intervista rilasciata a ...