Volley – L’Azimut Modena manda al tappeto Verona davanti ad un PalaPanini soldout

Champions League Volley – L’Azimut Leo Shoes Modena perde a Civitanova : Modena sconfitta in Champions, Velasco: “I conti si fanno alla fine, non adesso, non pretendano di metterci paura perché noi non abbiamo paura di nessuno” E’ una prima di altissimo livello quella che vede di fronte in Champions League Cucine Lube Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena. La quadra di Velasco inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore ...