Stazione Centrale | tassista abusivo aggredito in strada da più persone

«Stazione Centrale come la Mecca : musulmani pregano in piazza» : la denuncia : Ormai, potendo contare sull'appoggio della sinistra a caccia di voti tra il mondo islamico per sanare almeno in parte le sue enormi perdite elettorali, i musulmani a Milano si sentono padroni . Mi ...

Un T-Rex a Milano Centrale : la Stazione ha un nuovo ospite : Milano, askanews, - Lo scenario è da film: nel monumentale androne della stazione Centrale di Milano ha fatto la propria comparsa nientemeno che un tirannosauro! Niente paura, però, si tratta "solo" ...

Milano - 6 rapine in un'ora tra la Stazione Centrale e Porta Garibaldi : Sei rapine sono avvenute nel giro di un'ora tra la Stazione Centrale e Porta Garibaldi a Milano. Le vittime sono 5 italiani e un cittadino straniero.

Maltempo Milano : albero di 15 metri cade vicino alla Stazione Centrale : A causa del Maltempo, un albero di 15 metri è crollato vicino alla Stazione Centrale di Milano, in via Fabio Filzi angolo piazza IV novembre: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La pianta sarebbe caduta sui cavi elettrici della linea tranviaria che hanno attutito lo schianto. Registrati lievi danni alle auto posteggiate. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e il personale dell’Atm. L'articolo Maltempo Milano: albero di 15 metri ...

Milano. Tromba d’aria : mulinelli in zona Stazione Centrale : Emergenza maltempo a Milano. Una Tromba d’aria si è abbattuta sulla città e la provincia. I Pompieri hanno ricevuto diverse

Tromba d’aria a Milano : bufera di vento in zona Sud/ Ultime notizie maltempo - mulinelli in Stazione Centrale : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: Ultime notizie maltempo in Lombardia, torna il freddo. Molinelli in Stazione Centrale(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Protesta in Stazione Centrale - denunciati tre familiari degli scomparsi in Messico : Tre persone che stamattina hanno Protestato in Stazione Centrale , familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico, sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa d i interruzione di ...

Napoli - familiari dei tre rapiti in Messico occupano la Stazione centrale. Tensione con le forze dell’ordine : Hanno occupato i binari e bloccato i treni per diverse ore. Tensione alla stazione Centrale di Napoli a causa della protesta dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico da gennaio e dei quali non si hanno più notizie da oltre otto mesi e mezzo. “Aiutateci perché non ne possiamo più – dicono i famigliari – i responsabili dei rapimenti sono stati individuati ma le istituzioni italiane non fanno pressione per farsi dire che ...

Napoletani scomparsi in Messico - i familiari occupano i binari alla Stazione Centrale : Hanno occupato i binari della Stazione Centrale di piazza Garibaldi per chiedere un incontro con il prefetto di Napoli. Sono i familiari dei tre Napoletani scomparso in Messico che, all'indomani dell'...

Germania - evacuata la Stazione Centrale di Colonia : “Preso un ostaggio” : Grande dispiegamento di polizia nella stazione centrale di Colonia, che è stata evacuata. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe barricata in una farmacia della Breslauer Platz. Ci sarebbero ostaggi, secondo i media tedeschi si tratterebbe di una donna. I testimoni hanno riferito che intorno alle 12,50 sono stati sparati colpi di arma d...

Colonia - presa di ostaggi nella farmacia della Stazione centrale. Uditi degli spari : Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia, in Germania. “Possiamo confermare che vi è un ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna“. Lo ha detto un portavoce della polizia di Colonia all’ANSA. Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe ...

Colonia - Stazione Centrale : spari e ostaggi/ Video ultime notizie Germania : interviene la polizia : Colonia, stazione centrale: spari e ostaggi, Video e ultime notizie dalla Germania. interviene la polizia, che ha evacuato e blindato l'area. Panico in strada...(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:21:00 GMT)