Mimmo Lucano | chiuse le indagini | procura Locri contesta l’associazione a delinquere che

Riace - Mimmo Lucano accusato anche di associazione per delinquere : La Procura di Locri ha chiuso le indagini nei confronti del sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano ed altre 30 persone nell'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei migranti nel comune di Locri. Lo scrive la Gazzetta del Sud. La Procura contesta a Lucano anche associazione per delinquere, truffa, falso, concorso in corruzione, abuso d'ufficio e malversazione.Lucano era stato posto agli arresti domiciliari il 2 ...

Il giallo sulla cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano : Da oggi parte la campagna 'Riace premio Nobel per la Pace' e il sindaco Mimmo Lucano diventa cittadino onorario di Roma. Una scelta della prima cittadina Virginia Raggi, direte? E, invece, no. La ...

Inchiesta appalti - Mimmo Lucano sul governatore Oliverio : “Indagato? Ha mia solidarietà. Lo vorrei in una mia lista” : In caso di candidatura, “dovrebbe essere condivisa” con “uomini come il missionario congoniano padre Alex Zanotelli, o Chiara Sasso, della Rete dei comuni solidali, a ancora Gino Strada“, ma anche con ” il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio“. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, racconta all’Adnkronos che in una sua ipotetica lista alle prossime Europee per “contrastare una deriva di ...

Mimmo Lucano : "Una mia candidatura alle europee? Potrei prenderla in considerazione per arginare l'estrema destra" : Domenico Lucano sta pensando di candidarsi alle europee. "Per adesso sono negativo. Ma se dovesse servire a contrastare una deriva di destra la Potrei prendere in considerazione". Il sindaco di Riace, colpito dal divieto di dimora nel paesino della Locride in seguito a un'inchiesta sull'accoglienza ai migranti lo ha detto all'Adnkronos. Lucano ha commentato in questo modo l'affermazione di Vittorio Sgarbi, che il 16 dicembre, durante la ...

Mimmo Lucano omaggiato da Sgarbi : “Problemi iniziati con Minniti. Tornaconto politico? Non mi candido alle europee” : Il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha conferito domenica la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, diventato simbolo di accoglienza per il ‘modello’ messo in atto nel paese calabrese, e sospeso dalla carica dopo le indagini aperte nei suoi confronti dalla Procura di Locri proprio per la gestione dei servizi ai migranti. “Il mio obiettivo è far dialogare Lucano con Salvini”, ha dichiarato Sgarbi, di ...

Mimmo Lucano cittadino onorario di Sutri - Sgarbi : “Voglio farlo dialogare con Salvini”. Poi attacca i magistrati : “Il mio obiettivo è un dialogo fra Salvini e Lucano“, parola di Vittorio Sgarbi che come sindaco di Sutri ha concesso la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano diventato simbolo dell’accoglienza con l’esperienza di Riace. E, continua: “Pur mantenendo posizioni distinte, ma credo che un movimento che sta al governo, tenga conto di un’iniziativa così umanistica”. Sgarbi non manca di attaccare la ...

Mimmo Lucano : "L'odio in Italia è diventato governo". I 5 stelle : "Chiudere CasaPound" : Se il rapporto di Amnesty mette in luce l'uso di linguaggi xenofobi nel dibattito politico, il sindaco di Riace accusa...

Mimmo Lucano : "L'odio in Italia è diventato governo?". I 5 stelle : "Chiudere CasaPound" : Se il rapporto di Amnesty mette in luce l'uso di linguaggi xenofobi nel dibattito politico, il sindaco di Riace accusa...

'Mimmo Lucano è incapace di gestire i soldi pubblici' : Reggio Calabria, 7 dic., askanews, - 'Lucano non può gestire la cosa pubblica né gestire denaro pubblico mai ed in alcun modo. Egli è totalmente incapace di farlo e, quel che ancor più rileva, in nome ...

Mimmo Lucano : “Sogno il Premio Nobel per la Pace e di tornare sindaco di Riace” : Mimmo Lucano, sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dopo l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti, racconta all'Ansa: "Sogno di tornare sindaco di Riace e che il mio paese possa vincere il Premio Nobel per la Pace: credo di aver subito un'ingiustizia".Continua a leggere

IL CASO/ Pro e contro Mimmo Lucano - i due partiti della commedia all'italiana - IlSussidiario.net : La vicenda del sindaco di Riace è paradigmatica dell'Italia e del mondo occidentale: così la disobbedienza alle leggi diventa solo immagine pop

Mimmo Lucano all’attacco : 'Un cristiano non può votare Salvini - governo fascista' : Mimmo Lucano continua a pungere il governo Lega-5 Stelle e non risparmia colpi bassi (stavolta dai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital) al ministro dell’Interno Matteo Salvini, suo principale oppositore sul terreno delle politiche su immigrazione e ordine pubblico. Al sindaco di Riace, sospeso dalle funzioni per le note vicende legali che avevano portato circa due mesi fa all’arresto su mandato della Procura di Locri, nell’ambito ...

Mimmo Lucano va all'attacco : "Dl Salvini è una legge disumana" : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dall'incarico e indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, torna a tuonare contro Matteo Salvini e il governo giallo-verde. Nel mirino, soprattutto, il decreto Sicurezza.Le parole del politico e attivista sono arrivate ai microfoni di Radio Capital, ospite della trasmissione Circo Massimo: "Ieri è morto bruciato vivo un ragazzo di 18 anni. Questo clima di odio, questa società della ...

Un brano dedicato a Mimmo Lucano e storie nobili di sport in 'Gardé' - il nuovo album di Danilo Sacco - ANTEPRIMA VIDEO : "Lo sport, come la musica, è in ultima analisi la metafora della vita e le storie raccontate - spiega Danilo Sacco - ne sono un esempio. La storia di rivalità sportiva fra Joost e Jonah travalica in ...