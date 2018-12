Massimo Boldi si prende gioco di De Sica | Comodo?

Massimo Boldi confessa : 'Uso il Viagra - esco con tante ragazze - mi voglio divertire' : Nelle ultime ore non si sta facendo altro che parlare di un personaggio molto famoso nel mondo del cinema italiano, Massimo Boldi. L'attore è piombato al centro del gossip per alcune sue dichiarazioni fatte al programma radiofonico "La Zanzara". Nel caso specifico, Massimo ha fatto dei commenti sulla sua vita privata ed ha rivelato di avere ancora tanta voglia di divertirsi con le ragazze e, per aiutarsi, ha confessato di fare uso del ...

Massimo Boldi rivela : “Macchè Viagra - io uso il Levitra perché il Viagra è acqua fresca” : Dopo esser stato tradito e lasciato dalla sua ex compagna, Massimo Boldi ha deciso di riprendere in mano la sua vita sentimentale. “Sono ancora un po’ triste. Ci contavo e invece mi ha fregato, ho preso una fregatura. Esco con tante ragazze e mi voglio ancora divertire. Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane”, ha raccontato l’attore a La Zanzara su Radio 24 rivelando poi: “Il Viagra? ...

Amici come prima : recensione sul ritorno della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica : Torna al cinema, dopo 13 anni, la coppia storica del film natalizi che vede protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica, nel loro nuovo film di Natale 2018. Vi forniamo trama, recensione e commento Cesare Proietti è il direttore dello storico Relais Colombo, a Milano. È un hotel di lusso e con l’arrivo dei nuovi soci cinesi, la figlia del proprietario Massimo Colombo, Luciana,per “necessari tagli al personale”, è costretta a licenziare ...

Massimo Boldi : 'Tante donne e poi...'. La confessione - cosa prende per le sue notti di trasgressione : Poi si corregge su Twitter: 'Milioni di uomini in tutto il mondo usano il VIAGRA. Durante una intervista radiofonica con Giuseppe Cruciani ho ammesso di farne uso pure io. Ebbene non è esatto. Io uso ...

Massimo Boldi e Christian De Sica/ 'Un altro film insieme dopo questo? Si - ma non subito!' - Verissimo - : Massimo Boldi e Christian De Sica, ospiti a Verissimo: il ritorno al cinema con 'Amici come prima' e le rivelazioni piccanti del comico sulle 'sue' ragazze

Massimo Boldi : "Mi voglio ancora divertire. Il Viagra? Certo che lo uso" : Massimo Boldi è tornato al cinema, in questi giorni, accanto al collega Christian De Sica, con il film "Amici come prima".Nella vita privata, l'attore ha concluso proprio quest'anno una lunga relazione con Loredana De Nardis:prosegui la letturaMassimo Boldi: "Mi voglio ancora divertire. Il Viagra? Certo che lo uso" pubblicato su Gossipblog.it 21 dicembre 2018 15:07.

Massimo Boldi rivela : «Mi diverto con tante ragazze e uso il viagra» : di Emiliana Costa Massimo Boldi rivela: ' Esco con tante ragazze e uso il viagra '. L'attore milanese - che quest'anno torna al cinema con Christian De Sica - si sarebbe lasciato andare a confidenze ...

Massimo Boldi spiega perchè si era allontanato da De Sica e si racconta : “Esco con tante ragazze e uso il viagra”. Clicca per l’intervista : Mentre al cinema Massimo Boldi torna con Christian De Sica, l’attore di Luino si lascia andare a confidenze privatissime. Dopo aver spiegato che il suo addio (temporaneo) a Christian De Sica è avvenuto a... L'articolo Massimo Boldi spiega perchè si era allontanato da De Sica e si racconta: “Esco con tante ragazze e uso il viagra”. Clicca per l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Massimo Boldi : “Salvini? È un mio amico - lo voterei se non fosse affiliato al M5s. Grillini? Impreparati e timorosi” : “Chi voterei oggi? Nessuno, sono apolitico. Mi piace Salvini, è un mio amico. Lo voterei se non fosse affiliato ai Cinque Stelle“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’attore Massimo Boldi risponde a Giuseppe Cruciani circa le sue attuali preferenze politiche. “I Grillini? Li vedo timorosi e Impreparati” – continua – “Ma non vedete che in tanti vorrebbero andare dall’altra parte? Di ...

Massimo Boldi : "Esco con tante ragazze e uso il viagra" : Mentre al cinema Massimo Boldi torna con Christian De Sica, l'attore di Luino si lascia andare a confidenze privatissime. Dopo aver spiegato che il suo addio, temporaneo, a Christian De Sica è ...

Massimo Boldi : 'Lasciai De Sica per colpa di De Laurentiis' : L'attore spiega il motivo della rottura con il collega: 'Il produttore era molto ingombrante: interveniva sulla sceneggiatira, decideva cosa andava bene. Ero stufo e accettai l'offerta di Medusa'

Massimo Boldi e la verità sull'addio a De Sica : "L'ho lasciato per colpa di De Laurentiis" : Manca soltanto un giorno all'uscita del nuovo cinepanettone che vede (ancora) sullo stesso set Christian De Sica e Massimo Boldi."Era ora", diranno i fan dei due attori. De Sica e Boldi, infatti, hanno fatto la storia dei film di Natale. Poi una lite, l'allontanamento e ora (finalmente) la pace. Sul loro conto ne sono state dette di cotte e di crude. C'era chi non ha mai creduto nella loro separazione: "Tutto organizzato". E chi invece era ...

Massimo Boldi : "Lasciai De Sica perché non sopportavo De Laurentiis : metteva becco su tutto" : "Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po' stufo, solo. Accettai l'offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi torna sulla rottura con lo storico ...

Che fuori tempo che fa - Massimo Boldi racconta la divertente storia che ha creato il tormentone “Bestia che dolore” : Ospite a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 Massimo Boldi ha raccontato la divertente storia che ha creato il celebre tormentone “Bestia che dolore!”. All’origine di tutto c’erano “botte vere”, che Teo Teocoli inavvertitamente gli dava in scena. L'articolo Che fuori tempo che fa, Massimo Boldi racconta la divertente storia che ha creato il tormentone “Bestia che dolore” proviene da Il ...