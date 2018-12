Manovra senza popolo

Toti : 'Una 'Manovra' venezuelana - senza sviluppo e idea di paese' : Mi lascia perplesso che la Lega, con cui in Liguria, ma anche nelle altre regioni , stiamo portando avanti con coerenza una politica di sburocratizzazione, rilancio degli investimenti e ...

Manovra - via libera commissione bilancio al maxiemendamento senza le opposizioni : Per la presidente dei senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Upb : senza aumento Iva deficit al 3% nel 2020 : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

A Natale i grillini lasciano ancora l’Italia senza una Manovra : E’ incredibile quanto sta accadendo in Italia. Dopo avere sfiorato la procedura d’infrazione, i grillini stanno davvero toccando il fondo.

Manovra - blocco assunzioni in università. “L’ipotesi migliore per i ricercatori nel 2019? Lavorare senza stipendio” : “Il blocco delle assunzioni previsto nel maxiemendamento è la dimostrazione di una politica compulsiva e contraddittoria. Sa come hanno fatto a risparmiare in questi anni le università?Hanno assunto i propri ricercatori. Se fino al 16 novembre 2019 viene tutto congelato, gli atenei dovranno pagare gli esterni per le docenze”. La migliore delle ipotesi? “Continuare a Lavorare per mesi senza stipendio”. Giandomenico Dodaro, ...

Manovra - testo al Senato senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio per protesta : Il giorno dopo l' ok alla da parte dell'Unione Europea e lo scampato pericolo della procedura d'infrazione per la Manovra arriva il momento di superare gli ultimi step: l'ok al Senato, il nuovo ...

La Manovra senza relatore al Senato e il rischio shutdown negli Stati Uniti : DALL'ITALIA La manovra va in aula al Senato senza mandato al relatore. Il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha detto che sta arrivando il maxiemendamento e che pertanto è inutile la discussione in commissione. “Nessun aumento dell’Iva nei prossimi anni”, hanno assicurato Sal

Manovra in Aula senza voti - è caos : lite anche sull'Iva - ira opposizioni : Arriva nell'Aula del Senato senza che la Commissione Bilancio abbia votato neanche un articolo, la Manovra. Riveduta e corretta dopo l'accordo con l'Unione europea, la legge di bilancio...

Manovra - testo in Aula senza mandato. Pd lascia Commissione Bilancio - : La Commissione non ha mai avviato le votazioni sui 700 emendamenti segnalati e i lavori sono andati avanti per giorni tra 'stop and go'. L'annunciato maximendamento, secondo quanto si apprende, ...

Manovra - è caos : in Aula senza mandato. Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto...

Manovra - è caos : in Aula senza mandato - Pd abbandona la Commissione : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la Commissione non avrebbe avuto...

Manovra - Pd e Leu lasciano commissione : “Zero voti. È emergenza democratica”. Testo in Aula senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio. “In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo”, denuncia il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, parlando di “emergenza democratica”. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di ...

Manovra in Aula Senato senza mandato al relatore : Roma, 20 dic., askanews, - La Manovra approda in Aula al Senato senza mandato al relatore. La commissione Bilancio in una settimana di tempo non ha effettuato neanche una votazione in attesa che si ...