Amici come prima | recensione sul ritorno della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica

'Amici come prima' - fatiche da promozione : De Sica dorme in treno - Boldi lo posta su IG : Christian De Sica e Massimo Boldi sono stati per oltre due decenni i re incontrastati dei cinepanettoni. Il 2018 ha visto il ricomporsi di una coppia storica della comicità nostrana. I due adesso sono in viaggio per l'Italia per promuovere la loro ultima fatica, il film "Amici come prima". Attività senza dubbio impegnativa che è costata a De Sica uno 'scatto a tradimento' postato da Boldi sui social, per la gioia dei loro fan. Una foto che ...

Amici come prima - Christian De Sica replica al commento di un utente su Facebook : Il 19 Dicembre in tutte le sale cinematografiche è uscito il film Amici come prima, firmato dal duo comico De Sica-Boldi. Christian De Sica all'ennesima criticata rivolta al 'cinepanettone' ha deciso di rispondere ad un utente su Facebook. Da ormai qualche anno a questa parte i film di Natale dividono spesso l'opinione pubblica. Se molti telespettatori attendono l'uscita del 'cinepanettone', altri esprimono il proprio malcontento verso questo ...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 22 dicembre : Boldi e De Sica presentano il cinepanettone 'Amici come prima' : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 22 dicembre: puntata natalizia per Silvia Toffanin con Pierfrancesco Favino, Boldi, De Sica, Arianna e Raz Degan.

Film in uscita al cinema - da Amici come Prima a Il Ritorno di Mary Poppins : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : BUMBLEBEE di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, George Lendeborg Jr., Megyn Price. Usa 2018. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (DT) 1987, dalle parti della costa californiana. Il transformer Autobot B-127 è in avanscoperta sulla terra ma, inseguito da due crudeli nemici Decepticon, e da un gruppo di militari statunitensi, soccombe. Lo ritrova, trasformato in un maggiolino Volkswagen e senza più software audio, l’adolescente ...

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica - recensione - : I due protagonisti di Amici come prima invece sono alle soglie della terza età e anche oltre, sconfitti da un mondo che corre più veloce di loro. Fanno tenerezza. Così però lo spettatore sprofonda ...

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica (recensione) : Amici come prima segna il ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica, la coppia d’oro del cinema italiano. Dopo 23 titoli insieme, l’ultimo nel 2005, Natale a Miami, ricompare così il cinepanettone, sottogenere trash all’italiana che ha tenuto in vita il botteghino per oltre vent'anni. Amici come prima è anche diretto da De Sica, aiutato dal figlio Brando – si vede dai movimenti di macchina, pure troppi. Il film è targato Indiana Production ...

Con “Amici come prima” Boldi e De Sica hanno ucciso il Cinepanettone. Ed era ora : Era da diverso tempo che non stava bene, che si era infiacchito, imbolsito, claudicante. Resisteva per abitudine, più che per necessità. Resisteva perché nessuno aveva avuto il coraggio di salutarlo, impacchettarlo, metterlo via per sempre. Serviva un colpo a effetto. C'hanno pensato Christian De Si

"Amici come prima" - il cinepanettone di Boldi e De Sica sbarca al Kennedy : Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità? Spettacoli: 17.30 - 19.30 - 21.30 , ad eccezione di giovedì 20 dicembre per sala riservata, . Info/Tel.: 080 - 4413150

Natale al cinema - i film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...

'Amici - amori e amanti' a teatro : 'Non fate come noi - siate fedeli' : Due coppie, quattro amici e un'infinità di bugie e tradimenti. 'Amici, amori e amanti' è il titolo della divertente commedia di Florian Zeller, uno degli autori più rappresentati del teatro francese ...

Amici come Prima di Christian De Sica e Massimo Boldi fa discutere per come viene trattata l'omosessualità - : ... transessuali , compresa Elenoire Ferruzzi , e omosessuali, mai un 'cinepanettone' della coppia era stato tanto inclusivo ha scritto CineBlog se non fosse che la visione del mondo LGBT di De Sica & ...

Le location di 'Amici come prima' di Boldi e De Sica sul Lago di Como