Non sono complottista ma è sempre meglio non credere a niente

Tra i fondi statali Non ci sono i soldi per il muro con il Messico : Trump Non firma. Governo in shutdown : Dalla mezzanotte il Governo americano è in “shutdown”. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme, perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. Questo è successo perché il presidente Trump non ha accettato di firmare la legge che avrebbe fornito le coperture necessarie, perché non conteneva 5,7 miliardi di doll...

I pendolari Non sono una priorità. E Alitalia? : Roma. Il prossimo anno alle Fs mancheranno 600 milioni di euro per nuovi investimenti che sono stati eliminati per fare tornare i saldi della manovra. Le risorse mancanti potrebbero compromettere gli ...

Monte Non sarà all'Isola 2019 - Marcuzzi : 'I naufraghi sono stati scelti' - ma Non fa i nomi : Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Francesco Monte e Alessia Marcuzzi. Se l'ex tronista di Uomini e Donne non naufragherà sulle spiagge dell'Honduras, la conduttrice è stata intervistata da Piero Chiambretti nel corso dell'ottavo appuntamento della Repubblica delle Donne, dove ha svelato qualche chicca sulla nuova ...

Di Maio sugli F35 : “Non sono nostra priorità - nel 2019 ci sarà una revisione del programma” : Il vicepremier Luigi Di Maio chiarisce la posizione del Movimento: "Il M5S è sempre stato critico e resta critico sugli F35, dobbiamo tagliare le spese inutili e nel 2019 ci sarà una revisione del programma. Alcuni sono stati già acquistati, ma questo non vuol dire che bisogna spendere tutto. Gli F35 non sono una nostra priorità".Continua a leggere

'Ho fatto un reality famoso e ora sono una escort' : la confessione aNonima di una showgirl : In queste ore sta facendo molto discutere un editoriale pubblicato sulle pagine del nuovo sito web 'The King' diretto da Fabrizio Corona, dove si parla di una showgirl la quale dopo aver partecipato ad un reality show di grande successo, è stata 'costretta' ad abbandonare il mondo dello spettacolo e ha ammesso che per mantenersi in questo momento della sua vita, sta facendo la escort. La confessione misteriosa: 'Dopo il reality faccio la ...

AUGURI BUON NATALE 2018/ Video - perché Non farli con una canzone? Ecco quali sono le più gettonate : Frasi e AUGURI di BUON NATALE 2018: le citazioni e le poesie, qualche 'spunto' per non rimanere banali. Dio, il tetto, l'impero romano e G.K. Chesterton

Sci alpino - Federica BrigNone : “Ero venuta a Courchevel per un altro risultato”. Francesca Marsaglia : “Tecnicamente ci sono - devo lavorare sulla fiducia” : sono variegati gli stati d’animo delle sciatrici azzurre al termine dello slalom gigante di Coppa del Mondo disputato poche decine di minuti fa a Courchevel. Dietro alla vittoria di Mikaela Shiffrin c’è anche un piccolo universo italiano, rappresentato da Federica Brignone, Marta Bassino e Francesca Marsaglia. Queste le dichiarazioni di Federica Brignone al sito FISI nell’immediato dopogara: “Mi spiace perchè non sono ...

Gli utenti Iliad sono vittime di una truffa - che Non vede coinvolto l’operatore : Una nuova truffa sta colpendo numerosi utenti Iliad, anche se l'operatore non è assolutamente coinvolto, con finti premi a stuzzicare l'appetito. L'articolo Gli utenti Iliad sono vittime di una truffa, che non vede coinvolto l’operatore proviene da TuttoAndroid.

Sci alpino - Federica BrigNone : “Mi sono praticamente sdraiata sul muro - ma siamo tutte vicine” : La solita manche tutta all’attacco, con un errore di troppo che ha condizionato la prima discesa e rischiava di far terminare l’intera gara. Positiva la prima metà del gigante di Courchevel per quanto riguarda Federica Brignone: l’azzurra, leader della classifica di specialità, ha chiuso in sesta piazza a soli 27 centesimi di ritardo dalla teutonica Viktoria Rebensburg che guida la graduatoria, in una classifica dai distacchi ...

Colombarini - pres. Spal - : 'Il Napoli Non ha nulla da invidiare alla Juve - ma si possono fare punti ovunque' : Simone Colombarini, presidente della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport , a margine della festa di Natale del club estense. 'Un anno fa perdemmo a Napoli ma si vide lo spirito di unità, la voglia di rivalsa, due aspetti che iniziarono a dare i frutti nella gara ...

Non sono Paesi per donne. Il dramma di Cina e India : Il paese di Jasalmer, nel Rajasthan, ha il primato del rapporto di genere più basso del mondo: 550 neonate per 1000 neonati. 'Tutto è strettamente legato alla religione induista- spiega la scrittrice-...

Nonno Gelo e Joulupukki si sono incontrati al confine tra Russia e Finlandia - : I babbi Natale russo e finlandese, Nonno Gelo , Ded Moroz, in russo, e Joulupukki, si sono incontrati oggi al confine tra Russia e Finlandia. Lo ha annunciato oggi la polizia di frontiera finlandese. ...

Nadia Toffa/ Foto : 'sono rinata d'inverno come i bucaneve. Non abbiate fretta perché...' : Nadia Toffa rinasce d'inverno come un bucaneve e lancia un messaggio ai fans in vista del Natale: 'non abbiate fretta, perché la vita...'.

Trump : Usa Non sono poliziotto M.Oriente : 20.21 "Gli Stati Uniti non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente senza ricavarne niente, se non spendere vite preziose e miliardi di dollari per proteggere altri che,nella maggioranza dei casi, non apprezzano quello che facciamo". Così twitta il presidente Trump, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe dalla Siria. Israele fa sapere che "continuerà ad agire con forza contro i tentativi dell' Iran di arroccarsi in Siria. ...