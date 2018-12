Napoli | via all' operazione cenone sicuro | sequestrati panettoni | castagne e pesce

Subito risolto il caso del cadavere di via Napoli : La Spezia - C'è una storia fatta di droga, emarginazione e degrado dietro il ritrovamento di un cadavere avvenuto questa mattina in una casa popolare di via Napoli alla Spezia. Il caso è stato risolto ...

La Bcc di Napoli si allea con Iccrea Via al Gruppo Bancario Cooperativo : La Bcc di Napoli si appresta ad aderire al Gruppo Bancario Cooperativo , Gbc, , che vede al vertice Iccrea, assieme a centinaia di Bcc presenti sul territorio nazionale. Gbc sarà il terzo Gruppo dell'...

Napoli - Allan : 'Juve fuori dal comune ma non molliamo. Arriviamo in fondo in Europa League' : Alla presentazione del calendario ufficiale il centrocampista del Napoli Allan ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Ancelotti, tre giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: " L'...

Vasto incendio di sterpaglie in via Scarfoglio tra Napoli e Pozzuoli : il fumo visibile dalla Tangenziale : Pozzuoli - Un incendio sta interessando da circa un'ora e mezza la zona di via Scarfoglio di confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. Moltissime le telefonate giunte al numero 115 dei vigili del ...

Il Napoli ha perso - ma ha imparato tanto dal viaggio Champions : È stato il Napoli a costruire l’illusione La nottata è passata, non nel senso eduardiano ma è ugualmente passata. Prendiamo atto della realtà: le colonne d’Ercole non le abbiamo varcate. Ma le colonne d’Ercole non sono un obiettivo elementare. Le colonne d’Ercole – termine che non abbiamo utilizzato a caso – sono “il limite della conoscenza”, i limiti che a noi noti. Geograficamente, le varcò Cristoforo ...

Napoli - l'Anm è salva : via libera del Tribunale fallimentare al concordato preventivo : l'Anm comincia a uscire dalle nubi. Il Tribunale fallimentare ha ammesso il concordato preventivo. Il prossimo passo, a quel punto, è la sentenza di omologazione, che dovrebbe arrivare a giugno, ...

Incidente Circumvesuviana sulla linea Napoli-Baiano : tre feriti : Il rumore dello stridere dei freni del convoglio, poi il boato dell'impatto e, per finire, le sirene dell'ambulanza del pronto soccorso 118 giunta per soccorrere le persone ferite. Una domenica sera piuttosto movimentata nella città mandamentale di Baiano, piccolo centro abitato della provincia di Avellino. Lo storico capolinea della linea Circumvesuviana sulla tratta Napoli- Baiano è diventato teatro di un sinistro ferroviario con conseguenze ...

La bufala social delle luci di Natale a via Toledo : non è Napoli - ma Malaga : Un video diventato virale negli ultimi giorni, ricondiviso più volte da diversi profili e pagine Facebook, mostra delle luci di Natale fantastiche, accompagnate anche dalla musica, e che secondo molti ...

Capi d'abbigliamento falsificati - denunce e sequestri al mercatino di via Metastasio a Napoli : La Polizia Investigativa Centrale della Polizia Municipale di Napoli ha realizzato un'operazione di contrasto al mercato dei prodotti contraffatti intervenendo all'interno del Mercato Comunale di Via ...

Napoli - Maria Lucia muore a 24 anni : se la porta via un tumore : L'ennesima tragedia nella quale a perdere la vita è una giovane ragazza a causa di una brutta malattia si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Casoria. La vittima, questa volta si è chiama Maria Lucia Russo, una giovane ragazza di appena ventiquattro anni che, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, che non ce l'ha fatta nonostante abbia lottato con ...

C'è Hitler tra i pastori del presepe - il Comune di Napoli : 'Via quella statuetta da San Gregorio Armeno' : Inoltre - aggiunge - nell'angolo dell'attualità, oltre ai personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, ci sono politici italiani e internazionali come il presidente americano Donald Trump, e ...

C'è Hitler tra i pastori del presepe - il Comune di Napoli : «Via quella statuetta da San Gregorio Armeno» : Il vicesindaco di Napoli Enrico Panini è intervenuto con una nota ufficiale sulla vicenda dell?esposizione di una statuina di Adolf Hitler da parte dell?artigiano Genny Di Virgilio...

Napoli - via all'operazione Liverpool : rientra Albiol - convocato Ghoulam : Nemmeno il tempo di godersi il 4-0 al Frosinone che bisogna pensare già al Liverpool. Il Napoli, a poche ore dalla sfida del San Paolo contro i ciociari, è tornato ad allenarsi questa mattina a Castel ...

Dai Gospel a Capossela - via al Natale di Napoli in musica : Concerti, mostre, spettacoli, installazioni luminose accompagneranno napoletani e turisti nel fil rouge che si interseca con la bellezza e la creatività in salsa partenopea, a partire da ieri, fino ...