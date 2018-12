Vienna | spari in un ristorante del centro | un morto e un ferito | killer in fuga Allarme

Vienna - spari in centro. Media : “Un morto e un ferito - uomo in fuga” : Un uomo ha aperto il fuoco in Bäckerstraße, nel centro di Vienna. Secondo le informazioni iniziali, riferite dai Media austriaci, una persona è morta e c’è un ferito grave. L’uomo ha sparato intorno alle 13.30 nel quartiere Lugeck e poi è scappato: “La sua ricerca è in corso”, ha confermato l’account Twitter della polizia viennese. #Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der ...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - almeno due feriti : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Austria - spari nel centro di Vienna : c’è un morto; un ferito. Caccia all'uomo Live Tv : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli spari nei pressi di un ristorante sulla Backerstrasse, nel centro della città. Ci sarebbe un morto

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - almeno due feriti : ?Spari in un ristorante nel centro di Vienna, in zona Lugeck, almeno due feriti. Non sono ancora note le cause che hanno scatenato la sparatoria, sul posto decine di agenti della polizia.

Spari nel centro di Vienna - due feriti Caccia all’uomo - panico in strada : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli Spari all’interno del ristorante Figlmüller, sulla Backerstrasse, nel centro della città. Due persone sarebbero rimaste ferite