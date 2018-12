Rumore bianco | cos’è e come ti aiuta a dormire

dilei

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Le onde del mare, la cappa della cucina oppure il phone: ilè il metodo perfetto per conciliare il sonno erci aDi cosa si tratta? In sostanza è uncostante che nasconde tutti gli altri suoni che possono disturbarci. Viene spesso utilizzato per migliorare il riposo dei neonati, ma è indicato anche per gli adulti. Il, o white noise, è costituito dall’unione di tutte le frequenze udibili e spesso è stato oggetto di studio da parte di scienziati ed esperti.Questo suono infatti rilassa e cia liberare la mente dai pensieri. Questo perché copre tutti i rumori sgradevoli, creando una sorta di ninna nanna per il cervello, che avverte solamente i suoni piacevoli. Con la sua ripetitività ilrilassa i muscoli e placa le ansie, regalandoci un relax senza precedenti. Ma c’è di più, perché secondo diversi studi il ...